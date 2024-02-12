Республіканці США придумали нову причину відмови допомагати Україні — Politico
Категорія
Політика
Дата публікації

Республіканці США придумали нову причину відмови допомагати Україні — Politico

Республіканці
Джерело:  Politico

Трампісти впевнені, що у найгіршому випадку Трамп може втратити президентську посаду.

Все заради Трампа

У Республіканській партії США бояться, що ухвалення законопроєкту про військову допомогу Україні зв’яже руки Дональду Трампу в разі його обрання президентом, а в гіршому випадку може призвести до його імпічменту.

Про це пише Politico.

За даними журналістів, сенатор-республіканець від штату Огайо Джеймс Венс надіслав записку до офісу Республіканської партії в Сенаті, в якій стверджував, що закон про іноземну допомогу може зв’язати руки Трампу-президенту, якщо він захоче потім зупинити фінансування України.

У цій записці Венс також зауважує, що Трамп може навіть спровокувати свій імпічмент, якщо спробує зупинити поставки зброї Україні, які на той момент вже будуть передбачені законом (якщо закон таки ухвалять).

Сенатор Венс є одним із найбільш послідовних противників надання військової допомоги Україні. Він докладає усіх зусиль, аби зірвати будь-які поставки американської зброї Києву, – зазначає Politico.

Проблема американської допомоги Україні

Минулого тижня Конгрес США нарешті почав розглядати законопроєкт про військову допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню. Очікується, що цього тижня своє остаточне слово скаже верхня палата парламенту – Сенат, де домінують демократи.

Але після цього свою згоду на відправку зброї має дати ще й нижня палата – Палата представників, де панують республіканці.

Раніше саме ця палата Конгресу не могла ухвалити закон про допомогу Україні, через що його розгляд почали за трохи нестандартною схемою – із Сенату.

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