Сенат США в рамках так званого процедурного голосування погодився провести фінальний розгляд проєкту фінансування допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню.
У Сенаті погодились остаточно розглянути питання допомоги Україні
Зазначається, що представники Сенату розглянули правки до законопроєкту щодо допомоги Україні та Ізраїлю і провели процедурне голосування щодо фінального голосування.
Пакет включає 60 млрд доларів для України, 14 млрд доларів на допомогу в галузі безпеки Ізраїлю, 9 млрд доларів на гуманітарну допомогу для сектору Газа, Західного берега та України та 4,8 млрд доларів на підтримку союзників в Індо-Тихоокеанському регіоні, враховуючи Тайвань.
Чи може Трамп завадити допомозі Україні з боку США
Експрезидент США Дональд Трамп розкритикував законопроєкт щодо виділення 95 млрд доларів допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню.
На його думку, США не мають роздавати гроші, а лише позичати.
При цьому колишній президент США зазначає, що відповідні позики можна надавати країнам-партнерам на надзвичайно вигідних умовах.
При цьому у якості прикладу, як зазначають журналісти видання Newsweek, Трамп навів саме Україну.
Як приклад, скажімо, ми даємо всі ці гроші. Ми вже вклали в Україну понад 200 млрд, а вони можуть укласти договір з Росією протягом наступних трьох тижнів і раптом не захочуть мати з ними справу
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