У Сенаті США проголосували за фінальний розгляд проєкту допомоги Україні
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У Сенаті США проголосували за фінальний розгляд проєкту допомоги Україні

Сенат США
Джерело:  online.ua

Сенат США в рамках так званого процедурного голосування погодився провести фінальний розгляд проєкту фінансування допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. 

У Сенаті погодились остаточно розглянути питання допомоги Україні

Зазначається, що представники Сенату розглянули правки до законопроєкту щодо допомоги Україні та Ізраїлю і провели процедурне голосування щодо фінального голосування.

Пакет включає 60 млрд доларів для України, 14 млрд доларів на допомогу в галузі безпеки Ізраїлю, 9 млрд доларів на гуманітарну допомогу для сектору Газа, Західного берега та України та 4,8 млрд доларів на підтримку союзників в Індо-Тихоокеанському регіоні, враховуючи Тайвань.

Чи може Трамп завадити допомозі Україні з боку США

Експрезидент США Дональд Трамп розкритикував законопроєкт щодо виділення 95 млрд доларів допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню.

На його думку, США не мають роздавати гроші, а лише позичати.

З цього моменту – чуєте, Сенат? – ніяких грошей жодній країні у формі іноземної допомоги, якщо це не позика, а просто як роздача, - заявив Трамп у соцмережах.

При цьому колишній президент США зазначає, що відповідні позики можна надавати країнам-партнерам на надзвичайно вигідних умовах.

Їх можна позичити на надзвичайно вигідних умовах – наприклад, без відсотків і на необмежений термін, але однак – позичити. Угода повинна бути (на умовах!), що США допомагають вам як державі, але якщо ця країна, якій ми допомагаємо, коли-небудь повернеться проти нас або в майбутньому стане багатою, позику потрібно буде виплатити, і гроші повернуться до США, - пояснює Трамп.

При цьому у якості прикладу, як зазначають журналісти видання Newsweek, Трамп навів саме Україну.

Як приклад, скажімо, ми даємо всі ці гроші. Ми вже вклали в Україну понад 200 млрд, а вони можуть укласти договір з Росією протягом наступних трьох тижнів і раптом не захочуть мати з ними справу

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