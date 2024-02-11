Сенат США в рамках так званого процедурного голосування погодився провести фінальний розгляд проєкту фінансування допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню.

У Сенаті погодились остаточно розглянути питання допомоги Україні

Зазначається, що представники Сенату розглянули правки до законопроєкту щодо допомоги Україні та Ізраїлю і провели процедурне голосування щодо фінального голосування.

Пакет включає 60 млрд доларів для України, 14 млрд доларів на допомогу в галузі безпеки Ізраїлю, 9 млрд доларів на гуманітарну допомогу для сектору Газа, Західного берега та України та 4,8 млрд доларів на підтримку союзників в Індо-Тихоокеанському регіоні, враховуючи Тайвань.

Чи може Трамп завадити допомозі Україні з боку США

Експрезидент США Дональд Трамп розкритикував законопроєкт щодо виділення 95 млрд доларів допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню.

На його думку, США не мають роздавати гроші, а лише позичати.

З цього моменту – чуєте, Сенат? – ніяких грошей жодній країні у формі іноземної допомоги, якщо це не позика, а просто як роздача, - заявив Трамп у соцмережах. Поширити

При цьому колишній президент США зазначає, що відповідні позики можна надавати країнам-партнерам на надзвичайно вигідних умовах.

Їх можна позичити на надзвичайно вигідних умовах – наприклад, без відсотків і на необмежений термін, але однак – позичити. Угода повинна бути (на умовах!), що США допомагають вам як державі, але якщо ця країна, якій ми допомагаємо, коли-небудь повернеться проти нас або в майбутньому стане багатою, позику потрібно буде виплатити, і гроші повернуться до США, - пояснює Трамп. Поширити

При цьому у якості прикладу, як зазначають журналісти видання Newsweek, Трамп навів саме Україну.