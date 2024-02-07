Лідер демократичної більшості у Сенаті США Чак Шумер планує винести на розгляд пакет фінансування допомоги Україні у розмірі понад 60 млрд євро окремо від питання посилення кордону із Мексикою.

Що відомо про плани Конгресу розглянути допомогу Україні

За інформацією журналістів видання, Шумер все ще розраховує на розгляд Сенатом пакету питань фінансування допомоги Україні, посилення заходів на кордоні із Мексикою і надання допомоги Ізраїлю.

Таким чином він хоче дати змогу представникам Демократичної партії проголосувати за цей законопроєкт і зробити все, що можливо з приводу питання кордону та допомоги Україні.

Однак зазначається, що ініціатива Шумера, скоріш за все, не знайде підтримки у Сенаті.

Після цього лідер демократів у Сенаті планує реалізувати так званий план “Б”.

За словами одного з представників Демократичної партії у Сенаті, Шумер планує вилучити пункт про безпеку кордонів з пакету з нацбезпеки, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню, та винести таку ініціативу на голосування.

Автори матеріалу зазначають, що у такому вигляді законопроєкт має шанс на ухвалення.

Що кажуть в Україні стосовно схвалення допомоги від США

За словами очільника МЗС України Дмитра Кулеби, ситуація із схваленням запиту президента США Джо Байдена щодо фінансування допомоги Україні стає все більш заплутаною.

Я вчора вночі отримав останній звіт з Вашингтона про можливі сценарії розвитку подій. І деякі сценарії нагадують гостросюжетний детектив. Тобто, все дуже заплутано. Залежить від багатьох факторів, і може рухатися прямо, вліво, вправо, — пояснює Кулеба. Поширити

На думку глави МЗС, питання схвалення допомоги Україні не менш важливо для самого Конгресу.

Тому що усе настільки щільно заплуталося там всередині, що конгресменам і сенаторам треба самим визначитися з якимось базовим сценарієм руху. Тобто, дискусія не сфокусована на тому, як це рішення не ухвалити. А дискусія сфокусована на тому, а як же нам, все-таки, якнайшвидше ухвалити це рішення, — зазначив Кулеба. Поширити

Він підкреслює, що представники України щодня взаємодіють із американськими колегами стосовно питання виділення допомоги.

Водночас, глава МЗС відзначив рішення Євросоюзу про створення Українського фонду на 50 млрд євро.

Європа продемонструвала своє лідерство. І ті деякі політики в Америці, які говорили: чому Європа не робить, це ж в Європі війна? То Європейський Союз надав відповідь. Європа зробила сильно, гідно і вчасно. І тепер питання для Америки продемонструвати, що вона також залишається лідером у захисті спільних цінностей і інтересів, — підкреслив Кулеба. Поширити

При цьому, він сказав, що в Україні бачать велику рішучість адміністрації президента США Джо Байдена це зробити, а також спостерігається як більшість серед республіканців і демократів хоче це зробити.