Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що законопроєкт на 118 млрд доларів про кордон США та допомогу Україні й Ізраїлю від Сенату «помре по прибуттю», якщо потрапить до Палати представників.

У Палаті представників не будуть голосувати за законопроєкт про кордон США і допомогу союзникам

Я побачив достатньо. Цей законопроєкт навіть гірший, ніж ми очікували, і не наблизиться до завершення прикордонної катастрофи, яку створив президент. Як проголосив головний учасник переговорів від демократів: відповідно до цього законопроєкту «кордон ніколи не закривається». Якщо він дійде до Палати, він буде мертвим по прибуттю, — написав Джонсон. Поширити

I’ve seen enough. This bill is even worse than we expected, and won’t come close to ending the border catastrophe the President has created. As the lead Democrat negotiator proclaimed: Under this legislation, “the border never closes.”



If this bill reaches the House, it will be… — Speaker Mike Johnson (@SpeakerJohnson) February 5, 2024

Якщо Конгрес не зможе прийняти законодавчий пакет, сенаторам доведеться вирішити, чи намагатися передати допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню окремо від прикордонних та імміграційних заходів.

Раніше Джонсон оголосив, що Палата проголосує за окремий законопроєкт про допомогу Ізраїлю.

Законопроєкт Сенату про кордон США і допомогу Україні

5 лютого сенатори оприлюднили деталі прикордонної угоди та пакет допомоги з підтримкою для України та Ізраїлю. За нього можуть проголосувати цього тижня.

Законодавчий пакет вартістю 118,2 мільярда доларів включає:

широкі повноваження президента щодо значного обмеження нелегальних мігрантів на південному кордоні США,

20 млрд доларів на потреби кордону США та забезпечення ресурсами для нової прикордонної політики,

близько 60 млрд доларів на підтримку України в її боротьбі з Росією,

14 млрд доларів на допомогу Ізраїлю,

гуманітарну допомогу для цивільного населення в Газі, на Західному березі річки Йордан і в Україні.

Напередодні президент Джо Байден сказав, що «рішуче підтримує» законопроект Сенату про кордон, назвавши його «найжорсткішим і найсправедливішим набором прикордонних реформ за десятиліття».