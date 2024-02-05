Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что законопроект на 118 млрд долларов о границе США и помощь Украине и Израилю от Сената «умрет по прибытию», если попадет в Палату представителей.

В Палате представителей не будут голосовать за законопроект о границе США и помощь союзникам

Я увидел достаточно. Этот законопроект даже хуже, чем мы ожидали, и не близится к завершению пограничной катастрофы, которую создал президент. Как провозгласил главный участник переговоров от демократов: согласно этому законопроекту «граница никогда не закрывается». Если он дойдет до Палаты, он будет мертвым по прибытию, — написал Джонсон. Поделиться

I’ve seen enough. This bill is even worse than we expected, and won’t come close to ending the border catastrophe the President has created. As the lead Democrat negotiator proclaimed: Under this legislation, “the border never closes.”



If this bill reaches the House, it will be… — Speaker Mike Johnson (@SpeakerJohnson) February 5, 2024

Если Конгресс не сможет принять законодательный пакет, сенаторам придется решить, пытаться ли передать помощь Украине, Израилю и Тайваню отдельно от пограничных и иммиграционных мер.

Ранее Джонсон объявил, что Палата проголосует за отдельный законопроект о помощи Израилю.

Законопроект Сената о границе США и помощь Украине

5 февраля сенаторы обнародовали детали пограничного соглашения и пакет помощи с поддержкой для Украины и Израиля. За него могут проголосовать на этой неделе.

Законодательный пакет стоимостью 118,2 миллиарда долларов включает:

широкие полномочия президента по значительному ограничению нелегальных мигрантов на южной границе США,

20 млрд долларов на нужды границы США и обеспечение ресурсами для новой пограничной политики,

около 60 млрд долларов в поддержку Украины в ее борьбе с Россией,

14 млрд долларов в помощь Израилю,

гуманитарную помощь гражданскому населению в Газе, на Западном берегу реки Иордан и в Украине.

Накануне президент Джо Байден сказал, что «решительно поддерживает» законопроект Сената о границе, назвав его «самым жестким и справедливым набором пограничных реформ за десятилетие».