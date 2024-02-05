Спикер Палаты представителей объявил "мертвым" законопроект Сената с помощью Украине
Категория
Политика
Дата публикации

Спикер Палаты представителей объявил "мертвым" законопроект Сената с помощью Украине

Майк Джонсон
Читати українською
Источник:  CNN

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что законопроект на 118 млрд долларов о границе США и помощь Украине и Израилю от Сената «умрет по прибытию», если попадет в Палату представителей.

В Палате представителей не будут голосовать за законопроект о границе США и помощь союзникам

Я увидел достаточно. Этот законопроект даже хуже, чем мы ожидали, и не близится к завершению пограничной катастрофы, которую создал президент. Как провозгласил главный участник переговоров от демократов: согласно этому законопроекту «граница никогда не закрывается». Если он дойдет до Палаты, он будет мертвым по прибытию, — написал Джонсон.

Если Конгресс не сможет принять законодательный пакет, сенаторам придется решить, пытаться ли передать помощь Украине, Израилю и Тайваню отдельно от пограничных и иммиграционных мер.

Ранее Джонсон объявил, что Палата проголосует за отдельный законопроект о помощи Израилю.

Законопроект Сената о границе США и помощь Украине

5 февраля сенаторы обнародовали детали пограничного соглашения и пакет помощи с поддержкой для Украины и Израиля. За него могут проголосовать на этой неделе.

Законодательный пакет стоимостью 118,2 миллиарда долларов включает:

  • широкие полномочия президента по значительному ограничению нелегальных мигрантов на южной границе США,

  • 20 млрд долларов на нужды границы США и обеспечение ресурсами для новой пограничной политики,

  • около 60 млрд долларов в поддержку Украины в ее борьбе с Россией,

  • 14 млрд долларов в помощь Израилю,

  • гуманитарную помощь гражданскому населению в Газе, на Западном берегу реки Иордан и в Украине.

Накануне президент Джо Байден сказал, что «решительно поддерживает» законопроект Сената о границе, назвав его «самым жестким и справедливым набором пограничных реформ за десятилетие».

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Смогут ли партнеры компенсировать Украине потерю помощи со стороны США — DW
Риши Сунак и Олаф Шольц
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Маркарова оценила ситуацию с одобрением помощи Украине со стороны США
Оксана Маркарова
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Сенат США представил новый законопроект с помощью Украины на 60 млрд долл
США

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.