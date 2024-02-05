Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что законопроект на 118 млрд долларов о границе США и помощь Украине и Израилю от Сената «умрет по прибытию», если попадет в Палату представителей.
В Палате представителей не будут голосовать за законопроект о границе США и помощь союзникам
Если Конгресс не сможет принять законодательный пакет, сенаторам придется решить, пытаться ли передать помощь Украине, Израилю и Тайваню отдельно от пограничных и иммиграционных мер.
Ранее Джонсон объявил, что Палата проголосует за отдельный законопроект о помощи Израилю.
Законопроект Сената о границе США и помощь Украине
5 февраля сенаторы обнародовали детали пограничного соглашения и пакет помощи с поддержкой для Украины и Израиля. За него могут проголосовать на этой неделе.
Законодательный пакет стоимостью 118,2 миллиарда долларов включает:
широкие полномочия президента по значительному ограничению нелегальных мигрантов на южной границе США,
20 млрд долларов на нужды границы США и обеспечение ресурсами для новой пограничной политики,
около 60 млрд долларов в поддержку Украины в ее борьбе с Россией,
14 млрд долларов в помощь Израилю,
гуманитарную помощь гражданскому населению в Газе, на Западном берегу реки Иордан и в Украине.
Накануне президент Джо Байден сказал, что «решительно поддерживает» законопроект Сената о границе, назвав его «самым жестким и справедливым набором пограничных реформ за десятилетие».
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