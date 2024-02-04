По информации западных изданий, шансы на одобрение Конгрессом США запроса президента Джо Байдена по поводу финансирования помощи Украине уменьшаются с каждым днем промедления. В таком случае ключевая роль переходит к европейским партнерам Украины.

Смогут ли европейские партнеры взять на себя роль лидера в помощи Украине

По информации журналистов издания, на фоне продолжающихся споров в Конгрессе США по усилению мер на границе с Мексикой в обмен на одобрение помощи Украине, наиболее известным сторонником помощи Украине остается Великобритания.

Буквально недавно премьер-министр Британии Риши Сунак совершил визит в Киев и объявил о выделении пакета помощи в размере более 3 млрд долларов.

Соединенное Королевство также является первым западным союзником, который подписал договор с безопасностью с Украиной, обеспечивающий долгосрочные поставки оружия. Франция готовит аналогичное соглашение, говорится в материале издания. Поделиться

Сможет ли Германия стать лидером ЕС в помощи Украине

По словам авторов публикации, президент Владимир Зеленский неоднократно отмечал взятие на себя лидерской роли среди стран ЕС Германией.

Однако немецкая журналистка Гезине Дорнблют отмечает, что хотя правительство Германии действительно может хвастаться вторым по объему помощи Украине местом после США, такие утверждения остаются очень относительными.

Если вы посмотрите на экономические показатели страны, то увидите, что немецкая помощь на душу населения меньше, чем в некоторых странах Балтии, отмечает Дорнблют. Поделиться

В материале отмечается, что в конце января канцлер Германии Олаф Шольц заявил о намерениях окончательного заключения соглашения с Украиной о гарантиях безопасности, однако не указал точных сроков.

Немецкое правительство между тем еще в конце прошлого года пообещало удвоить помощь Украине в этом году.

Так, сумма пособия выросла до 8 млрд евро.

Кроме этого, в Минобороны Германии побежали передать Украине 6 списанных военных вертолетов Sea King Mk41.

Сейчас уже несколько таких "птичек" Украина успела получить от Британии.

Между тем, как отмечает Гезине Дорнблют, получение Украиной этих вертолетов – хорошая новость, однако этого недостаточно.

Журналистка подчеркивает, что на самом деле Германия не готова к существенному увеличению помощи Украине, поскольку у немецких военных нет достаточных резервов.

При этом новые оборонные заказы на изготовление вооружений и боеприпасов не были размещены раньше времени.

В то же время, на складах Германии есть оружие, которое Берлин просто не готов передать. Ракеты Taurus, например. Шольц рассуждал среди прочего, что возможные украинские атаки вглубь российской территории могут привести к опасной эскалации войны, - подчеркивают авторы публикации. Поделиться

Дорнблют при этом заявляет о неубедительности аргументов канцлера Олафа Шольца, ведь в настоящее время Украина сдерживает обещания и не использует западное оружие для ударов по РФ.

А вот, по мнению аналитика Стокгольмского центра восточноевропейских исследований Андреаса Умланда, возвращение Дональда Трампа на пост президента США в Украину возникнут серьезные проблемы, однако это не означает отказ страны ЕС от помощи.