Без Украины. В Конгрессе США отдельно проголосуют за военную помощь Израилю
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Без Украины. В Конгрессе США отдельно проголосуют за военную помощь Израилю

Конгресс США
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Источник:  Bloomberg

В Конгрессе США считают, что такой шаг необходим для скорейшего получения помощи Израилю в его борьбе с ХАМАС в Газе. Сейчас у США нет времени рассматривать пакет, объединяющий помощь Украине и Израилю.

В США хотят как можно скорее оказать помощь Израилю

Палата представителей США на следующей неделе проголосует по законопроекту о помощи Израилю в размере более 17 млрд дол.

Об этом заявил спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон, сообщает Bloomberg.

Как заявил Джонсон, такой шаг необходим для скорейшего получения помощи Израилю в его борьбе с ХАМАС в Газе. Он отметил, что сейчас у США нет времени рассматривать пакет, объединяющий помощь Украине и Израилю.

Это предложение в скором времени обнародует Сенат после длительных переговоров, – сказал Джонсон.

Законопроект, за который будут голосовать, предусматривает средства на израильские системы противоракетной обороны "Железный купол" и "Железный луч". А также военные операции США на Ближнем Востоке и усиленная защита американского персонала в посольствах.

Хотя Сенат, похоже, готов наконец-то обнародовать текст своего дополнительного пакета после месяцев закрытых переговоров, их руководство осознает, что, не включив Палату представителей в свои переговоры, они лишили возможности быстрого рассмотрения любого законодательства, – предупредил Джонсон.

У него не будет компенсационных сокращений расходов, в отличие от законопроекта о помощи Израилю на 14 млрд долл, который был принят Палатой представителей из-за отрицания Демократической партии.

Задержки с финансированием помощи Украине

Президент США Джо Байден предложил Конгрессу выделить 106 млрд долл. на помощь Украине и Израилю. Но до сих пор вопрос не был принят.

В Конгрессе США ведутся споры о дальнейшем финансировании помощи Украине. Вопросы блокируют республиканцы, требуя принять иммиграционное законодательство.

В начале января в Белом доме заявили, что помощь Украине приостановлена к одобрению Конгрессом нового финансирования.

По данным The Wall Street Journal, президент США Джо Байден согласился на усиление иммиграционной политики, как требовали республиканцы во избежание критики и обеспечения помощи Украине.

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