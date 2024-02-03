Без Украины. В Конгрессе США отдельно проголосуют за военную помощь Израилю

В Конгрессе США считают, что такой шаг необходим для скорейшего получения помощи Израилю в его борьбе с ХАМАС в Газе. Сейчас у США нет времени рассматривать пакет, объединяющий помощь Украине и Израилю.
В США хотят как можно скорее оказать помощь Израилю
Палата представителей США на следующей неделе проголосует по законопроекту о помощи Израилю в размере более 17 млрд дол.
Об этом заявил спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон, сообщает Bloomberg.
Как заявил Джонсон, такой шаг необходим для скорейшего получения помощи Израилю в его борьбе с ХАМАС в Газе. Он отметил, что сейчас у США нет времени рассматривать пакет, объединяющий помощь Украине и Израилю.
Законопроект, за который будут голосовать, предусматривает средства на израильские системы противоракетной обороны "Железный купол" и "Железный луч". А также военные операции США на Ближнем Востоке и усиленная защита американского персонала в посольствах.
У него не будет компенсационных сокращений расходов, в отличие от законопроекта о помощи Израилю на 14 млрд долл, который был принят Палатой представителей из-за отрицания Демократической партии.
Задержки с финансированием помощи Украине
Президент США Джо Байден предложил Конгрессу выделить 106 млрд долл. на помощь Украине и Израилю. Но до сих пор вопрос не был принят.
В Конгрессе США ведутся споры о дальнейшем финансировании помощи Украине. Вопросы блокируют республиканцы, требуя принять иммиграционное законодательство.
В начале января в Белом доме заявили, что помощь Украине приостановлена к одобрению Конгрессом нового финансирования.
По данным The Wall Street Journal, президент США Джо Байден согласился на усиление иммиграционной политики, как требовали республиканцы во избежание критики и обеспечения помощи Украине.
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