Без України. У Конгресі США окремо проголосують за військову допомогу Ізраїлю

У Конгресі США вважають, що такий крок необхідний для швидкого отримання допомоги Ізраїлю в його боротьбі з ХАМАС у Газі. Зараз США не має часу розглядати пакет, який поєднує допомогу Україні та Ізраїлю.

У США хочуть якнайскоріше надати допомогу Ізраїлю

Палата представників США наступного тижня проголосує щодо законопроєкту про допомогу Ізраїлю у розмірі понад 17 млрд дол.

Про це заявив спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон, повідомляє Bloomberg.

Як заявив Джонсон, такий крок необхідний для швидкого отримання допомоги Ізраїлю в його боротьбі з ХАМАС у Газі. Він зауважив, що зараз у США немає часу розглядати пакет, який поєднує допомогу Україні та Ізраїлю.

Цю пропозицію незабаром оприлюднить Сенат після тривалих переговорів, – сказав Джонсон. Поширити

Законопроєкт, за який будуть голосувати, передбачає кошти на ізраїльські системи протиракетної оборони "Залізний купол" і "Залізний промінь". А також на військові операції США на Близькому Сході та посилений захист американського персоналу в посольствах.

Хоча Сенат, схоже, готовий нарешті оприлюднити текст свого додаткового пакету після місяців закритих переговорів, їхнє керівництво усвідомлює, що, не включивши Палату представників у свої переговори, вони позбавили можливості швидкого розгляду будь-якого законодавства, – попередив Джонсон. Поширити

Він не матиме компенсаційних скорочень витрат, на відміну від законопроекту про допомогу Ізраїлю на 14 млрд дол, який був прийнятий Палатою представників через заперечення Демократичної партії.

Затримки з фінансуванням допомоги Україні

Президент США Джо Байден запропонував Конгресу виділити 106 млрд дол на допомогу Україні та Ізраїлю. Але досі питання не було прийнято.

У Конгресі США точаться суперечки щодо подальшого фінансування допомоги Україні. Питання блокують республіканці, вимагаючи ухвалити імміграційне законодавство.

На початку січня у Білому домі заявили, що допомога Україні призупинена до схвалення Конгресом нового фінансування.

За даними The Wall Street Journal, президент США Джо Байден погодився на посилення імміграційної політики, як вимагали республіканці, щоб уникнути критики та забезпечення допомоги Україні.