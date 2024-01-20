Байден назвав орієнтовні терміни розгляду Конгресом питання допомоги Україні

Президент США Джо Байден висловив сподівання, що вже наступного тижня буде досягнуто остаточну домовленність у Конгресі щодо фінансування військової допомоги Україні.

Байден очікує на схвалення Конгресом фінансування військової допомоги Україні

Зокрема, американський лідер висловив сподівання, що угоду між республіканцями та демократами щодо змін у іміграційне законодавство і посилення кордону із Мексикою, яка відкриває шлях до розгляду питання фінансування допомоги Україні, буде схвалено вже наступного тижня.

Я думаю, що наступного тижня ми зможемо щось зробити, принаймні в Сенаті, і я сподіваюся, що це буде двопартійний пакет. Тепер питання до спікера і республіканців у Палаті представників, чи готові вони діяти так само? - зазначив Байден. Поширити

За інформацією журналістів видання, окремі представники Республіканської партії погрожують зняти з посади спікера Палати представників Майка Джонсона у разі винесення на розгляд питання щодо посилення кордону разом із пакетом військової допомоги Україні.

Водночас Байден визнав, що зміни в імміграційній політиці необхідні.

Я готовий вирішити цю проблему, я дійсно готовий - масштабні зміни, і я маю на увазі це щиро. Я вважаю, що нам потрібні значні зміни в політиці на кордоні, в тому числі зміни в нашій системі надання притулку, - підкреслив Байден. Поширити

У Білому домі не виключають зменшення допомоги Україні у разі президентства Трампа

Представники Білого дому та керівництво НАТО побоюється, що у разі перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США буде значно скорочено підтримку України.

Так, за інформацією представника Демократичної партії Майка Квіглі, ключовою причиною позиції республіканців щодо відмови у допомозі Україні є небажання образити Дональда Трампа і його прихильників.

Основна причина, по якій республіканці не виступають на підтримку доповнення для України, полягає в тому, що вони не хочуть образити кандидата Трампа і його прихильників. Він вже ясно дав зрозуміти, що буде робити: війна закінчиться в його перший день, а це значить, що Путін зможе зберегти ті кордони, які у нього є, якщо не більше, - підкреслює Квіглі. Поширити

У матеріалі із посиланням на інформацію від представників західних розвідок зазначається, що розв’язана Кремлем злочинна війна проти України триватиме ще щонайменше 2 роки, а скоріш за все, значно довше.

На думку деяких західних аналітиків та політиків, війна в Україні може тривати ще щонайменше 5 років.

Саме з цієї причини чиновники адміністрації і законодавці прагнули направити фінансування в Україну до того, як термін потенційно закінчиться в кінці 2024 року.