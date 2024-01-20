Байден назвав орієнтовні терміни розгляду Конгресом питання допомоги Україні

Президент США Джо Байден висловив сподівання, що вже наступного тижня буде досягнуто остаточну домовленність у Конгресі щодо фінансування військової допомоги Україні.
Байден очікує на схвалення Конгресом фінансування військової допомоги Україні
Зокрема, американський лідер висловив сподівання, що угоду між республіканцями та демократами щодо змін у іміграційне законодавство і посилення кордону із Мексикою, яка відкриває шлях до розгляду питання фінансування допомоги Україні, буде схвалено вже наступного тижня.
За інформацією журналістів видання, окремі представники Республіканської партії погрожують зняти з посади спікера Палати представників Майка Джонсона у разі винесення на розгляд питання щодо посилення кордону разом із пакетом військової допомоги Україні.
Водночас Байден визнав, що зміни в імміграційній політиці необхідні.
У Білому домі не виключають зменшення допомоги Україні у разі президентства Трампа
Представники Білого дому та керівництво НАТО побоюється, що у разі перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США буде значно скорочено підтримку України.
Так, за інформацією представника Демократичної партії Майка Квіглі, ключовою причиною позиції республіканців щодо відмови у допомозі Україні є небажання образити Дональда Трампа і його прихильників.
У матеріалі із посиланням на інформацію від представників західних розвідок зазначається, що розв’язана Кремлем злочинна війна проти України триватиме ще щонайменше 2 роки, а скоріш за все, значно довше.
На думку деяких західних аналітиків та політиків, війна в Україні може тривати ще щонайменше 5 років.
Саме з цієї причини чиновники адміністрації і законодавці прагнули направити фінансування в Україну до того, як термін потенційно закінчиться в кінці 2024 року.
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