Байден підписав тимчасовий бюджет США
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Байден підписав тимчасовий бюджет США

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Президент Сполучених Штатів Джо Байден підписав законопроєкт про тимчасовий бюджет країни. Це дало змогу відтермінувати шатдаун.

Байден підписав тимчасовий бюджет США

Президент підписав закон про подальші додаткові асигнування та інші продовження, 2024", який забезпечує асигнування федеральним агентствам на 2024 фінансовий рік для продовження проєктів і заходів, що фінансуються в чотирьох із 12 щорічних законопроєктів про асигнування до 1 березня 2024 року, — ідеться в повідомленні.

Водночас зазначається, що для решти восьми законопроєктів про асигнування передбачає фінансування до 8 березня 2024 року.

Що передувало

Кілька місяців тому президент США Джо Байден попросив Конгрес виділити на потреби нацбезпеки понад 100 млрд доларів. Близько 60 млрд доларів із цих коштів хотіли передбачити на нове фінансування допомоги Україні. Однак пакет не підтримав Конгрес.

Проти виступили республіканці. Вони вимагають, щоб Білий дім вніс у свою пропозицію більш жорсткі заходи з охорони кордонів від мігрантів.

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