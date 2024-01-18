Шумер анонсував розгляд Конгресом запиту Байдена на допомогу Україні

Лідер демократичної більшості у Сенаті Чак Шумер заявив про наміри Конгресу США розглянути запит президента Джо Байдена на фінансування допомоги Україні.
Що відомо про наміри Конгресу розглянути запит на допомогу Україні
Шумер підкреслив, що розгляд Конгресом пакету нацбезпеки, у якому серед іншого передбачене фінансування допомоги України, має відбутись одразу після ухвалення конгресменами тимчасового бюджету.
Сенатор підкреслив, що Конгрес має вже 18 січня ухвалити тимчасовий бюджет аби уникнути "шатдауну", коли уряд змушений буде тимчасово припинити роботу.
Що думає Байден
На думку президента США Джо Байдена за результатами зустрічі із представниками Конгресу, більшість американських парламентарів готова підтримати його запит на фінансування допомоги України.
За словами американського лідера, більшість представників Конгресу готові схвалити його запит на фінансування допомоги України, однак не можна виключати, що цього виявиться недостатньо під час фактичного голосування.
Президент США Джо Байден у середу провів зустріч з лідерами Конгресу США та очільниками профільних комітетів, на якій закликав швидше розблокувати фінансування на подальшу допомогу для України.
Зокрема, він заявив про важливість того, щоб Конгрес швидше схвалив рішення щодо забезпечення України усім необхіднім для опору агресії злочинної армії РФ.
Включно з засобами протиповітряної оборони та артилерією, щоб захищатися від варварського російського вторгнення.
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