Шумер анонсував розгляд Конгресом запиту Байдена на допомогу Україні
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Шумер анонсував розгляд Конгресом запиту Байдена на допомогу Україні

Чак Шумер
Джерело:  online.ua

Лідер демократичної більшості у Сенаті Чак Шумер заявив про наміри Конгресу США розглянути запит президента Джо Байдена на фінансування допомоги Україні. 

Що відомо про наміри Конгресу розглянути запит на допомогу Україні

Шумер підкреслив, що розгляд Конгресом пакету нацбезпеки, у якому серед іншого передбачене фінансування допомоги України, має відбутись одразу після ухвалення конгресменами тимчасового бюджету.

Сенатор підкреслив, що Конгрес має вже 18 січня ухвалити тимчасовий бюджет аби уникнути "шатдауну", коли уряд змушений буде тимчасово припинити роботу.

Щойно Конгрес уникне зупинки роботи, моя ціль, щоб Сенат якнайшвидше перейшов до розгляду додаткового документа з національної безпеки. Наша національна безпека, наші друзі за кордоном та майбутнє демократії не вимагають нічого іншого, - пояснив Шумер.

Що думає Байден

На думку президента США Джо Байдена за результатами зустрічі із представниками Конгресу, більшість американських парламентарів готова підтримати його запит на фінансування допомоги України. 

За словами американського лідера, більшість представників Конгресу готові схвалити його запит на фінансування допомоги України, однак не можна виключати, що цього виявиться недостатньо під час фактичного голосування.

Я вважаю, що більшість членів Конгресу підтримує допомогу Україні. Питання - чи зможе незначна меншість заблокувати її, що було б катастрофою, - підкреслив американський лідер.

Президент США Джо Байден у середу провів зустріч з лідерами Конгресу США та очільниками профільних комітетів, на якій закликав швидше розблокувати фінансування на подальшу допомогу для України.

Зокрема, він заявив про важливість того, щоб Конгрес швидше схвалив рішення щодо забезпечення України усім необхіднім для опору агресії злочинної армії РФ.

Включно з засобами протиповітряної оборони та артилерією, щоб захищатися від варварського російського вторгнення.

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