Шумер анонсировал рассмотрение Конгрессом запроса Байдена на помощь Украине

Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер заявил о намерениях Конгресса США рассмотреть запрос президента Джо Байдена на финансирование помощи Украине.
Что известно о намерениях Конгресса рассмотреть запрос на помощь Украине
Шумер подчеркнул, что рассмотрение Конгрессом пакета нацбезопасности, в котором среди прочего предусмотрено финансирование помощи Украины, должно состояться сразу после принятия конгрессменами временного бюджета.
Сенатор подчеркнул, что Конгресс должен уже 18 января принять временный бюджет во избежание "шатдауна", когда правительство вынуждено будет временно прекратить работу.
Что думает Байден
По мнению президента США Джо Байдена по результатам встречи с представителями Конгресса, большинство американских парламентариев готовы поддержать его запрос на финансирование помощи Украины.
По словам американского лидера, большинство представителей Конгресса готово одобрить его запрос на финансирование помощи Украины, однако нельзя исключать, что этого окажется недостаточно во время фактического голосования.
Президент США Джо Байден в среду провел встречу с лидерами Конгресса США и руководителями профильных комитетов, на которой призвал быстрее разблокировать финансирование для дальнейшей помощи для Украины.
В частности, он заявил о важности того, чтобы Конгресс одобрил решение по обеспечению Украины всем необходимым для сопротивления агрессии преступной армии РФ.
Включая средства противовоздушной обороны и артиллерию, чтобы защищаться от варварского российского вторжения.
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