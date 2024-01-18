Шумер анонсировал рассмотрение Конгрессом запроса Байдена на помощь Украине
Категория
Политика
Дата публикации

Шумер анонсировал рассмотрение Конгрессом запроса Байдена на помощь Украине

Чак Шумер
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Источник:  online.ua

Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер заявил о намерениях Конгресса США рассмотреть запрос президента Джо Байдена на финансирование помощи Украине.

Что известно о намерениях Конгресса рассмотреть запрос на помощь Украине

Шумер подчеркнул, что рассмотрение Конгрессом пакета нацбезопасности, в котором среди прочего предусмотрено финансирование помощи Украины, должно состояться сразу после принятия конгрессменами временного бюджета.

Сенатор подчеркнул, что Конгресс должен уже 18 января принять временный бюджет во избежание "шатдауна", когда правительство вынуждено будет временно прекратить работу.

Как только Конгресс избежит остановки работы, моя цель, чтобы Сенат быстрее перешел к рассмотрению дополнительного документа национальной безопасности. Наша национальная безопасность, наши друзья за границей и будущее демократии не требуют ничего другого, – объяснил Шумер.

Что думает Байден

По мнению президента США Джо Байдена по результатам встречи с представителями Конгресса, большинство американских парламентариев готовы поддержать его запрос на финансирование помощи Украины. 

По словам американского лидера, большинство представителей Конгресса готово одобрить его запрос на финансирование помощи Украины, однако нельзя исключать, что этого окажется недостаточно во время фактического голосования.

Я считаю, что большинство членов Конгресса поддерживают помощь Украине. Вопрос – сможет ли незначительное меньшинство заблокировать его, что было бы катастрофой, – подчеркнул американский лидер.

Президент США Джо Байден в среду провел встречу с лидерами Конгресса США и руководителями профильных комитетов, на которой призвал быстрее разблокировать финансирование для дальнейшей помощи для Украины.

В частности, он заявил о важности того, чтобы Конгресс одобрил решение по обеспечению Украины всем необходимым для сопротивления агрессии преступной армии РФ.

Включая средства противовоздушной обороны и артиллерию, чтобы защищаться от варварского российского вторжения.

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