Байден встретился с конгрессменами и оценил шансы одобрения помощи Украине

По мнению президента США Джо Байдена по результатам встречи с представителями Конгресса, большинство американских парламентариев готовы поддержать его запрос на финансирование помощи Украины.

Что Байден говорит о перспективах одобрения дальнейшей помощи Украине

По словам американского лидера, большинство представителей Конгресса готово одобрить его запрос на финансирование помощи Украины, однако нельзя исключать, что этого окажется недостаточно во время фактического голосования.

Я считаю, что большинство членов Конгресса поддерживают помощь Украине. Вопрос – сможет ли незначительное меньшинство заблокировать его, что было бы катастрофой, – отмечает Байден. Поделиться

Что известно о встрече Байдена с представителями Конгресса

Президент США Джо Байден в среду провел встречу с лидерами Конгресса США и руководителями профильных комитетов, на которой призвал быстрее разблокировать финансирование для дальнейшей помощи для Украины.

В частности, он заявил о важности того, чтобы Конгресс одобрил решение по обеспечению Украины всем необходимым для сопротивления агрессии преступной армии РФ.

Включая средства противовоздушной обороны и артиллерию, чтобы защищаться от варварского российского вторжения.

Президент четко подчеркнул: продолжающаяся неспособность Конгресса принять решение ставит под угрозу нацбезопасность США, НАТО и остальной свободный мир. Президент призвал Конгресс быстро выделить дополнительное финансирование в поддержку Украины и послать сильный сигнал о решительности США, говорится в заявлении представителей Белого дома. Поделиться

Отмечается, что Байден обсудил с конгрессменами вопрос о внесении изменений в миграционную политику и усиление границы с Мексикой.

Президент выразил поддержку достижению двухпартийной договоренности в вопросе политики относительно границы и необходимости дополнительных ресурсов для мер на границе, - подчеркивают в Белом доме. Поделиться

Тем временем лидер республиканцев в Сенате Митч Макконелл говорит, что ожидает рассмотрения двухпартийного соглашения в Сенате по безопасности южной границы и финансированию для Украины на следующей неделе, а лидер демократов в Сенате Чак Шумер заявил, что "впервые оптимистичен" по поводу договоренности.