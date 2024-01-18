Байден обсудил с лидерами Конгресса неотложную потребность в выделении помощи Украине

Президент США Джо Байден встретился с руководством Конгресса, представителями некоторых комитетов Палаты представителей. Они обсудили необходимость продолжать поддерживать Украину.
Байден предупредил Конгресс о наседках по бездействию в отношении Украины
Белый дом сообщает, что во время встречи Байден подчеркнул важность того, чтобы Конгресс обеспечил Украине необходимые ресурсы, включая противовоздушную оборону и артиллерию, чтобы защитить себя от жестокого вторжения России.
Сообщается, что Байден призвал Конгресс быстро предоставить дополнительное финансирование для поддержки Украины и послать мощный сигнал о решительности США.
В заявлении Белого дома говорится, что президент также "дал понять, что мы должны действовать сейчас, чтобы решить вызовы на границе" и сказал, что его вдохновляет прогресс, достигнутый в происходящих в Сенате двухпартийных переговорах.
Помощь Украине от США
В октябре 2023 года Байден предложил Конгрессу законопроект о национальной безопасности на сумму более 100 миллиардов долларов, включая 61 миллиард для помощи Украине.
Республиканцы хотят включить в законопроект усиление пограничных и миграционных мер на границе США и Мексики, поэтому постоянно откладывают его принятие.
США выделили последний пакет помощи Украине 27 декабря — в него вошли боеприпасы для средств противовоздушной обороны, реактивных систем залпового огня и артиллерии, а также противотанковые средства и другое оборудование на 250 миллионов долларов.
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