Байден обсудил с лидерами Конгресса неотложную потребность в выделении помощи Украине
Категория
Мир
Дата публикации

Байден обсудил с лидерами Конгресса неотложную потребность в выделении помощи Украине

The White House
Джо Байден
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Президент США Джо Байден встретился с руководством Конгресса, представителями некоторых комитетов Палаты представителей. Они обсудили необходимость продолжать поддерживать Украину.

Байден предупредил Конгресс о наседках по бездействию в отношении Украины

Белый дом сообщает, что во время встречи Байден подчеркнул важность того, чтобы Конгресс обеспечил Украине необходимые ресурсы, включая противовоздушную оборону и артиллерию, чтобы защитить себя от жестокого вторжения России.

Президент обсудил стратегические последствия бездействия для Украины, США и мира. Он четко сказал: дальнейшее бездействие Конгресса ставит под угрозу национальную безопасность Соединенных Штатов, Альянс НАТО и остальной свободный мир.

Сообщается, что Байден призвал Конгресс быстро предоставить дополнительное финансирование для поддержки Украины и послать мощный сигнал о решительности США.

В заявлении Белого дома говорится, что президент также "дал понять, что мы должны действовать сейчас, чтобы решить вызовы на границе" и сказал, что его вдохновляет прогресс, достигнутый в происходящих в Сенате двухпартийных переговорах.

Он выразил свою приверженность достижению двухпартийного соглашения по пограничной политике и необходимости дополнительных ресурсов на границе. Президент призвал Конгресс как можно быстрее принять полную дополнительную программу национальной безопасности.

Помощь Украине от США

В октябре 2023 года Байден предложил Конгрессу законопроект о национальной безопасности на сумму более 100 миллиардов долларов, включая 61 миллиард для помощи Украине.

Республиканцы хотят включить в законопроект усиление пограничных и миграционных мер на границе США и Мексики, поэтому постоянно откладывают его принятие.

США выделили последний пакет помощи Украине 27 декабря — в него вошли боеприпасы для средств противовоздушной обороны, реактивных систем залпового огня и артиллерии, а также противотанковые средства и другое оборудование на 250 миллионов долларов.

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