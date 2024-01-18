Байден обговорив з лідерами Конгресу нагальну потребу у виділенні допомоги Україні

Байден попередив Конгрес про насідки щодо бездіяльності щодо України

Білий дім повідомляє, що під час зустрічі Байден підкреслив важливість того, щоб Конгрес забезпечив Україні необхідні ресурси, включно з протиповітряною обороною та артилерією, щоб захистити себе від жорстокого вторгнення Росії.

Президент обговорив стратегічні наслідки бездіяльності для України, США та світу. Він чітко сказав: подальша бездіяльність Конгресу ставить під загрозу національну безпеку Сполучених Штатів, Альянс НАТО та решту вільного світу. Поширити

Повідомляється, що Байден закликав Конгрес швидко надати додаткове фінансування для підтримки України та надіслати потужний сигнал про рішучість США.

У заяві Білого дому йдеться, що президент також “дав зрозуміти, що ми повинні діяти зараз, щоб вирішити виклики на кордон” і сказав, що його надихає прогрес, досягнутий у двопартійних переговорах, що відбуваються в Сенаті.

Він висловив свою прихильність досягненню двопартійної угоди щодо прикордонної політики та необхідності додаткових ресурсів на кордоні. Президент закликав Конгрес якнайшвидше ухвалити повну додаткову програму з національної безпеки. Поширити

Допомога Україні від США

У жовтні 2023 року Байден запропонував Конгресу законопроєкт про національну безпеку на суму понад 100 мільярдів доларів, включно із 61 мільярдом для допомоги Україні.

Республіканці хочуть включити до законопроєкту посилення прикордонних і міграційних заходів на кордоні США й Мексики, тому постійно відкладають його ухвалення.

США виділили останній пакет допомоги Україні 27 грудня — до нього увійшли боєприпаси для засобів протиповітряної оборони, реактивних систем залпового вогню й артилерії, а також протитанкові засоби й інше обладнання на 250 мільйонів доларів.