Кремль хочет вмешаться в выборы США, несмотря на войну против Украины — CNN

Война России против Украины не ослабила желания Кремля вмешаться в президентские выборы в Соединенных Штатах Америки в 2024 году.

Российская разведка следит за ситуацией в США

Директор Агентства национальной безопасности США Пол Накасоне заявил, что у России все еще есть возможность, несмотря на изнурительную войну против Украины, вмешаться в президентские выборы в Соединенных Штатах.

Это важный год для них. Они смотрят на это (выборы в США — ред.), и я предполагаю, что учитывая вызов, который у них есть в Украине, очевидно, это то, на что они хотят повлиять, — сказал он. Поделиться

С мнением Накасоне также согласился и директор ФБР Крис Рэй.

В любом случае, можно утверждать, что их внимание к Украине увеличило желание сосредоточиться на попытке сформировать то, как мы выглядим и как мы думаем о проблемах, поскольку политика США имеет глубокое значение для их совершенно неспровоцированного и возмутительного вторжения в Украину, — отметил он. Поделиться

Ранее высокопоставленный представитель Министерства юстиции США по кибербезопасности Шон Ньюэлл заявил, что сосредоточенность российских спецслужб на Украине пошла на пользу Соединенным Штатам.

Все российские спецслужбы, которые мы ежедневно проверяем на предмет деятельности, направленной против Соединенных Штатов, сейчас уделяют время и внимание Украине по очевидным причинам, сказал Ньюэлл. Поделиться

Однако он добавил, что российская разведка продолжает изучать, как она может повлиять на поддержку Украины со стороны США.

Высокопоставленные чиновники американской разведки назвали Россию, Китай и Иран основными игроками, стремящимися вмешаться в выборы в США.

Что известно о выборах в США

Напомним, что очередные президентские выборы в Соединенных Штатах запланированы на 5 ноября 2024 года.

Согласно прогнозам, главным кандидатом от демократов станет действующий американский лидер Джо Байден, а от республиканцев бывший президент США Дональд Трамп.

Однако 28 декабря 2023 года руководитель избирательной комиссии штата Мэн Шенна Билоуз исключила Трампа из избирательного бюллетеня на выборах 2024 года. Решение основано на 14-й поправке Конституции США, запрещающей участие в выборах организаторов и мятежников, которым суд признал штурм трампистами Капитолия 6 января 2021 года.

20 декабря Верховный суд штата Колорадо также запретил Трампу участвовать в праймериз на территории штата из-за 14 поправок. Команда Трампа подала апелляцию на это решение в Верховный суд США.

Позже стало известно, что процедуру исключения Трампа из избирательных списков президентских выборов инициировали в 34 штатах США.