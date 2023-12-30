Поддержка Байденом Украины влияет на его шансы выиграть следующие выборы в США — политолог

Каждый шаг президента США Джо Байдена в поддержку Украины и Израиля снижает его электоральные шансы победы на следующих президентских выборах в Америке.
Поддержка Байденом Украины влияет на его шансы выиграть следующие выборы в США
Европа резко усилила свою поддержку Украины. Первое, что я могу сказать: законопроект о поддержке Украины будет принят до 18 января, потому что 18 января у Америки заканчивается бюджет. Но дело в том, что каждый шаг Байдена в поддержку Украины снижает его электоральные шансы, да. И, кстати, Израилю тоже. Это парадоксально, - считает Пионтковский
Политолог отметил, что большинство американцев поддерживают усиление помощи Украине (61%) и Израилю (около 69%).
Как Белый дом обходит Конгресс в вопросе военной помощи Израилю
По информации журналистов Associated Press, уже второй раз за этот месяц Белый дом в обход Конгресса одобрил экстренную продажу вооружений Израиля.
В частности, глава Госдепа США Энтони Блинкен проинформировал Конгресс, принявший второе чрезвычайное решение о продаже на сумму 147,5 млн долларов США оборудования, включая предохранители, заряды и запалы, необходимые для того, чтобы 155-миллиметровые снаряды, которые Израиль уже приобрел, функционировали.
Определение чрезвычайной ситуации означает, что закупка будет осуществлена в обход требований Конгресса по контролю за иностранными военными продажами.
Такие решения редки, но не беспрецедентны, когда администрация видит настоятельную потребность в поставке оружия, не дожидаясь одобрения законодателей.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-