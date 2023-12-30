Поддержка Байденом Украины влияет на его шансы выиграть следующие выборы в США — политолог

Каждый шаг президента США Джо Байдена в поддержку Украины и Израиля снижает его электоральные шансы победы на следующих президентских выборах в Америке.

Поддержка Байденом Украины влияет на его шансы выиграть следующие выборы в США

Европа резко усилила свою поддержку Украины. Первое, что я могу сказать: законопроект о поддержке Украины будет принят до 18 января, потому что 18 января у Америки заканчивается бюджет. Но дело в том, что каждый шаг Байдена в поддержку Украины снижает его электоральные шансы, да. И, кстати, Израилю тоже. Это парадоксально, - считает Пионтковский

Политолог отметил, что большинство американцев поддерживают усиление помощи Украине (61%) и Израилю (около 69%).

Разница – это именно те трамписты, которые против Украины выступают. Впрочем, дело в том, что это большинство американского народа. Большинство же его партии, левая часть, категорически против поддержки Израиля и Украины, потому что эти люди – враги США, люди, которые убеждены, что США виновны в каких-то преступлениях против угнетенного человечества. Вы же видите, какую бешеную прохаммасовскую кампанию развернули все телевизионные каналы и газеты Соединенных Штатов. И мы видим, что по всем вопросам Джо Байден лишается поддержки. Это естественно, он теряет поддержку именно тех структур, которые обеспечили его победу в 2020 году (на выборах – ред.), – резюмировал эксперт. Поделиться

Как Белый дом обходит Конгресс в вопросе военной помощи Израилю

По информации журналистов Associated Press, уже второй раз за этот месяц Белый дом в обход Конгресса одобрил экстренную продажу вооружений Израиля.

В частности, глава Госдепа США Энтони Блинкен проинформировал Конгресс, принявший второе чрезвычайное решение о продаже на сумму 147,5 млн долларов США оборудования, включая предохранители, заряды и запалы, необходимые для того, чтобы 155-миллиметровые снаряды, которые Израиль уже приобрел, функционировали.

Учитывая срочность оборонных потребностей Израиля, секретарь сообщил Конгрессу, что он воспользовался делегированными полномочиями и определил существование чрезвычайной ситуации, требующей немедленного одобрения передачи. Соединенные Штаты привержены безопасности Израиля, и для национальных интересов США жизненно важно, чтобы Израиль мог защитить себя от угроз, с которыми он сталкивается, - говорится в заявлении Блинкена и представителей Госдепа. Поделиться

Определение чрезвычайной ситуации означает, что закупка будет осуществлена в обход требований Конгресса по контролю за иностранными военными продажами.

Такие решения редки, но не беспрецедентны, когда администрация видит настоятельную потребность в поставке оружия, не дожидаясь одобрения законодателей.