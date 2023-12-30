В Конгрессе США пока нет согласия о помощи Украине — Politico

В Конгрессе США не пришли к компромиссу по принятию запроса президента Джо Байдена на финансирование дальнейшей помощи Украине в развязанной Кремлем преступной войне.
Что известно о ситуации с переговорами о помощи Украине в Конгрессе США
По словам руководителя переговорной группы от Демократической партии, сенатора Криса Мерфи, в настоящее время между конгрессменами демократами и республиканцами нет компромисса по одобрению дальнейшей помощи Украине в обмен на меры по усилению границы с Мексикой и внесению изменений в миграционное законодательство.
Мерфи добавил, что сейчас переговоры находятся на этапе подготовки текста соглашения.
По его словам, представители Демократической партии планируют заключить соглашение после 8 января, когда с каникул вернутся все конгрессмены.
Он подчеркнул, что значительное количество представителей Республиканской партии в Палате представителей до сих пор выступает против дальнейшей помощи Украине.
Как Белый дом обходит Конгресс в вопросе военной помощи Израилю
По информации журналистов Associated Press, уже второй раз за этот месяц Белый дом в обход Конгресса одобрил экстренную продажу вооружений Израиля.
В частности, глава Госдепа США Энтони Блинкен проинформировал Конгресс, принявший второе чрезвычайное решение о продаже на сумму 147,5 млн долларов США оборудования, включая предохранители, заряды и запалы, необходимые для того, чтобы 155-миллиметровые снаряды, которые Израиль уже приобрел, функционировали.
Определение чрезвычайной ситуации означает, что закупка будет осуществлена в обход требований Конгресса по контролю за иностранными военными продажами.
Такие решения редки, но не беспрецедентны, когда администрация видит настоятельную потребность в поставке оружия, не дожидаясь одобрения законодателей.
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