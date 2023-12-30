В Конгрессе США пока нет согласия о помощи Украине — Politico

В Конгрессе США не пришли к компромиссу по принятию запроса президента Джо Байдена на финансирование дальнейшей помощи Украине в развязанной Кремлем преступной войне.

Что известно о ситуации с переговорами о помощи Украине в Конгрессе США

По словам руководителя переговорной группы от Демократической партии, сенатора Криса Мерфи, в настоящее время между конгрессменами демократами и республиканцами нет компромисса по одобрению дальнейшей помощи Украине в обмен на меры по усилению границы с Мексикой и внесению изменений в миграционное законодательство.

Мерфи добавил, что сейчас переговоры находятся на этапе подготовки текста соглашения.

По его словам, представители Демократической партии планируют заключить соглашение после 8 января, когда с каникул вернутся все конгрессмены.

Нет никакой гарантии, что любое возможное предложение будет принято – особенно с учетом того, что в новом году быстро приближаются два срока государственного финансирования. Природа этого соглашения будет настолько сложна, что мы не узнаем, есть ли у нас голоса, пока не вернем ее на наше собрание, - пояснил Мерфи. Поделиться

Он подчеркнул, что значительное количество представителей Республиканской партии в Палате представителей до сих пор выступает против дальнейшей помощи Украине.

Я делаю все возможное, но шансы на наш успех никогда не были астрономически высокими с тех пор, как эти два вопроса связаны друг с другом, – подчеркнул политик. Поделиться

Как Белый дом обходит Конгресс в вопросе военной помощи Израилю

По информации журналистов Associated Press, уже второй раз за этот месяц Белый дом в обход Конгресса одобрил экстренную продажу вооружений Израиля.

В частности, глава Госдепа США Энтони Блинкен проинформировал Конгресс, принявший второе чрезвычайное решение о продаже на сумму 147,5 млн долларов США оборудования, включая предохранители, заряды и запалы, необходимые для того, чтобы 155-миллиметровые снаряды, которые Израиль уже приобрел, функционировали.

Учитывая срочность оборонных потребностей Израиля, секретарь сообщил Конгрессу, что он воспользовался делегированными полномочиями и определил существование чрезвычайной ситуации, требующей немедленного одобрения передачи. Соединенные Штаты привержены безопасности Израиля, и для национальных интересов США жизненно важно, чтобы Израиль мог защитить себя от угроз, с которыми он сталкивается, - говорится в заявлении Блинкена и представителей Госдепа. Поделиться

Определение чрезвычайной ситуации означает, что закупка будет осуществлена в обход требований Конгресса по контролю за иностранными военными продажами.

Такие решения редки, но не беспрецедентны, когда администрация видит настоятельную потребность в поставке оружия, не дожидаясь одобрения законодателей.