Без помощи Запада в Украине возможны задержки пенсий и зарплат — министр экономики

Если ЕС и США не окажут Украине обещанную финансовую помощь в начале следующего года, то Киеву, возможно, придется отложить выплаты зарплат госслужащим и пенсии.
Украине нужна финансовая помощь Запада
Первая вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко в комментарии Financial Times предупредила, что задержка внешней поддержки подтолкнет украинскую экономику к режиму «выживания».
Министр надеется, что Евросоюз одобрит выделение Украине денежной помощи в феврале и предоставит средства до конца марта. Однако, по ее словам, этого может оказаться недостаточно.
Дело в том, что для Украины в приоритете оборона и обслуживание долга, а это значит, что "есть огромный риск недофинансирования отдельных социальных отраслей".
Если иностранная помощь не поступит, Киеву, возможно, придется задержать выплату заработной платы 500 тысяч госслужащим и 1,4 миллиона учителей, а также выплаты 10 миллионам пенсионеров.
Риски финансирования Украины
Министр финансов Украины Сергей Марченко считает, что в январе-феврале есть риски с поступлением финансирования. Украина будет «максимально приближать ресурсы, которые внутренне можно приблизить».
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