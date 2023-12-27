Без помощи Запада в Украине возможны задержки пенсий и зарплат — министр экономики
Категория
Экономика
Дата публикации

Без помощи Запада в Украине возможны задержки пенсий и зарплат — министр экономики

Юлия Свириденко
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Источник:  Financial Times

Если ЕС и США не окажут Украине обещанную финансовую помощь в начале следующего года, то Киеву, возможно, придется отложить выплаты зарплат госслужащим и пенсии.

Украине нужна финансовая помощь Запада

Первая вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко в комментарии Financial Times предупредила, что задержка внешней поддержки подтолкнет украинскую экономику к режиму «выживания».

Поддержка партнеров очень важна. Нам это нужно срочно, – сказала Свириденко.

Министр надеется, что Евросоюз одобрит выделение Украине денежной помощи в феврале и предоставит средства до конца марта. Однако, по ее словам, этого может оказаться недостаточно.

Дело в том, что для Украины в приоритете оборона и обслуживание долга, а это значит, что "есть огромный риск недофинансирования отдельных социальных отраслей".

Если иностранная помощь не поступит, Киеву, возможно, придется задержать выплату заработной платы 500 тысяч госслужащим и 1,4 миллиона учителей, а также выплаты 10 миллионам пенсионеров.

Риски финансирования Украины

Министр финансов Украины Сергей Марченко считает, что в январе-феврале есть риски с поступлением финансирования. Украина будет «максимально приближать ресурсы, которые внутренне можно приблизить».

Ситуация не является критической. Просто понимание, что в этот период нам нужно будет максимально полагаться на внутренний ресурс. У нас есть нормальная, конструктивная кооперация с Нацбанком. Я думаю, что мы совместно, безболезненно выполним все необходимые меры для профинансирования потребностей в расходах.

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