Следующий год для экономики Украины будет сложнее — Reuters

Экономика Украины, которая переживает недостаток, может выдержать следующие несколько месяцев, пока не поступит иностранная помощь, но 2024 год, безусловно, будет сложнее, чем в этом году, и Киеву придется больше полагаться на собственные ресурсы.

Следующий год для экономики Украины будет сложнее

В следующем году Украина надеется покрыть бюджетный дефицит в 43 миллиарда долларов преимущественно за счет иностранной финансовой помощи, включая 18,5 миллиарда евро от Европейского Союза и более 8 миллиардов долларов из пакета США. Однако оба пакета помощи пока заблокированы – республиканцами в Конгрессе США и Венгрией в Европейском Союзе, – но в конце концов они должны быть приняты. При этом экономисты и иностранные дипломаты отмечают, что вопрос о финансовой помощи США остается под вопросом.

После вторжения России в феврале 2022 года Киев направил все свои доходы на оборону и армию, а расходы на все от пенсий до социальных выплат покрывались десятками миллиардов долларов иностранной помощи. В 2024 году Киеву может не хватить нескольких миллиардов долларов, но дефицит в 10 миллиардов долларов создаст проблемы для макроэкономической стабильности и программы Международного валютного фонда, заявила главный экономист Dragon Capital Елена Билан.

МВФ, одобривший новый транш в размере 900 миллионов долларов в этом месяце, требует от Украины жестких гарантий финансирования на следующие 12 месяцев, поэтому значительное сокращение внешнего финансирования может подвергнуть сомнению его программу.

Старший экономист аналитического Центра экономической стратегии в Киеве Юрий Гайдай отмечает, что у правительства Украины есть запас ликвидности на январь и февраль.

В то же время для заполнения дыры у бюджета Кабмин может пойти на повышение налогов, что в свою очередь будет контрпродуктивно для экономики или даже напечатать деньги, что также будет иметь серьезные риски.

Параллельно Украина также должна найти способ реструктуризировать около 20 миллиардов долларов международного долга на следующий год после того, как в августе 2022 года владельцы суверенных облигаций согласились на двухлетнюю заморозку выплат.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что правительство надеется полностью обеспечить внешнее финансирование в 2024 году, но добавил, что если война будет продолжаться дольше, то «сценарий будет включать необходимость адаптации к новым условиям».

В этом году экономика должна вырасти примерно на 5% после сокращения почти на треть 2022 года. Инфляция упала до однозначного числа, валютные резервы близки к историческим максимумам, а иностранная помощь поступала регулярно в этом году.

Украинский бизнес и иностранный бизнес адаптировались к новым реалиям военного времени, а некоторые даже анонсировали новые производственные мощности в центральных и западных регионах, вдали от боевых действий на более индустриальном востоке и юге. Но, несмотря на скромные признаки обновления в этом году, экономика, ориентированная на сырьевые товары, все еще меньше, чем была до войны, а риски и другие ограничения остаются высокими.

При этом миллионы украинцев остаются за границей после вторжения, что побуждает многие компании жаловаться на нехватку работников, особенно для высококвалифицированной работы.

Экономику также тормозят попытки России заблокировать Черное море, хотя украинский судоходный маршрут, созданный вопреки Москве этим летом, помог экспорту товаров и может заметно ускорить рост в следующем году, говорят экономисты.

Прогноз по поводу войны до сих пор неопределен, а логистика так и остается нарушенной, что влияет на эксперт, 60% которого составляет продовольствие.

Киевский инвестиционный дом ICU прогнозирует замедление роста до 5,0% в 2024 году после 5,8% в этом году, а инфляция, как ожидается, ускорится в следующем году. Dragon Capital ожидает, что ВВП вырастет примерно на 4% в 2024 году после 5,2% этого года. При этом Киев будет оставаться зависимым от иностранного финансирования.

Мы видим, что дефицит (без внешней помощи и ссуд) будет превышать 10% ВВП по крайней мере до 2027 года и опустится ниже 5% только после 2030 года, - говорится в анализе ICU. Поделиться

Дефицит торгового баланса Украины вырос до 22,3 миллиарда долларов США за первые 10 месяцев 2023 года, что является рекордным показателем, показывающим, как стремительно рос импорт, а экспорт оставался слабым. Это привело даже к тому, что министр экономики Сергей Марченко призвал общественность сократить потребление импортных товаров. По его словам, перевод экономики на военное положение означает не только развитие военной промышленности, но и понимание общественностью ситуации.