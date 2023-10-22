Вопреки прогнозам. Украинская экономика медленно, но восстанавливается — The New York Times

До возвращения экономики Украины на довоенный уровень понадобится еще много лет и тяжелого труда,

Экономика Украины начала расти

Вопреки прогнозам медленно восстанавливается экономика Украины.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину граждане успели адаптироваться к новым условиям. Расходы увеличиваются, что приводит к запуску экономики.

О возвращении украинской экономики к росту пишет The New York Times.

В этом году, по прогнозу Международного валютного фонда, экономика страны вырастет на 3,5% после прошлогоднего сокращения на 25%.

В городах, удаленных от линии фронта – например, в Днепре и Киеве, люди вернулись и в шопинг, и к регулярному посещению ресторанов.

Многие украинцы осознали, что война может затянуться, но это не повод ставить жизнь на паузу, – утверждает в комментарии изданию экономист инвестбанка Dragon Capital.

Впрочем, в значительной степени этот подъем обусловлен международной финансовой поддержкой, что способствовало увеличению покупательной способности, пишет NYT.

Так же, как и российская, экономика Украины все больше реструктуризируется вокруг войны. Более половины государственных расходов в следующем году, примерно 46 миллиардов долларов, будут направлены на оборону.

Но с небольшими налоговыми поступлениями для финансирования этих расходов дефицит бюджета Украины достигнет 21% от общего объема производства страны на следующий год, заявил на прошлой неделе премьер-министр Денис Шмигаль. Он добавил, что его правительству понадобится 42 миллиарда долларов финансовой помощи, чтобы покрыть этот дефицит.

Украинские предприятия сталкиваются с нехваткой рабочей силы, поскольку мужчин призывают в армию, а также в результате массового потока беженцев после вторжения России в прошлом году. Более шести миллионов украинцев – почти 15% довоенного населения – остаются за пределами страны, и почти четверть из них не уверены, вернутся ли они после окончания войны, согласно недавнему опросу ООН.

Курс на восстановление экономики Украины

Экономика страны по результатам этого года покажет рост в 2,9% ВВП. Это стало возможным на фоне стабилизации настроений внутри страны и увеличения расходов населения, считают в Bloomberg.

В этом году рост экономики произошел по двум причинам. Первая – низкая сравнительная база – в прошлом году произошло масштабное падение, на фоне которого даже частичное восстановление будет казаться существенным ростом. Вторая – украинцы постепенно адаптируются к ситуации полномасштабной войны.

В то же время, полноценное восстановление экономики невозможно без решения проблем с морским экспортом товаров.

Кроме того, война на территории страны, постоянный обстрел инфраструктуры, проблемы с электроэнергией также останавливают возобновление.

Отсутствие перебоев с электроэнергией, а также дальнейшее налаживание путей поставок через западные границы способствует развитию экономики. В результате оживились разные виды экономической деятельности: металлургия, животноводство, пищевая промышленность.

Также растет внутренний спрос. Украинцы начали тратить больше на товары и услуги. На это, в частности, повлияло улучшение потребительских настроений на фоне восстановления экономики и улучшение финансового состояния домохозяйств.

Из-за этого НБУ пересмотрел прогноз роста реального ВВП по результатам текущего года от 2% до 2,9%. В последующие годы рост экономики ускорится до 3,5–6,8%. Однако если активная фаза войны будет продолжаться дольше, чем предусмотрено основным предположением (середина 2024 года), экономика, вероятно, будет расти медленнее.