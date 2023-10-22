Всупереч прогнозам. Українська економіка повільно, але відновлюється — The New York Times

До повернення економіки України на довоєнний рівень знадобиться ще чимало років і тяжкої праці,

Економіка України почала зростати

Всупереч прогнозам, повільно відновлюється економіка України.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ до України, громадяни встигли адаптуватися до нових умов. Витрати збільшуються, що призводить до запуску економіки.

Про повернення української економіки до зростання пише The New York Times.

Цього року, за прогнозом Міжнародного валютного фонду, економіка країни виросте на 3,5% – після минулорічного скорочення на 25%.

У містах, віддалених від лінії фронту – наприклад, у Дніпрі та Києві, люди повернулись і до шопінгу, і до регулярних відвідин ресторанів.

Чимало українців усвідомили, що війна може затягнутися, та це не привід ставити життя на паузу, – стверджує в коментарі виданню економістка інвестбанку Dragon Capital.

Утім, значною мірою цей підйом зумовлений міжнародною фінансовою підтримкою, що сприяла збільшенню купівельної спроможності – пише NYT.

Так само, як і російська, економіка України дедалі більше реструктуризується навколо війни. Більше половини державних витрат наступного року, приблизно 46 мільярдів доларів, буде спрямовано на оборону.

Але з невеликими податковими надходженнями для фінансування цих витрат, дефіцит бюджету України досягне 21% від загального обсягу виробництва країни наступного року, заявив минулого тижня прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Він додав, що його уряду знадобиться 42 мільярди доларів фінансової допомоги, щоб покрити цей дефіцит.

Українські підприємства стикаються з нестачею робочої сили, оскільки чоловіків призивають до армії, а також в результаті масового потоку біженців після вторгнення Росії минулого року. Понад шість мільйонів українців – майже 15% довоєнного населення – залишаються за межами країни, і майже чверть з них не впевнені, чи повернуться вони після закінчення війни, згідно з нещодавнім опитуванням ООН.

Курс на відновлення економіки України

Економіка країни за результатами поточного року покаже зростання у 2,9% ВВП. Це стало можливим на тлі стабілізації настроїв усередині країни та збільшення видатків населення – вважають у Bloomberg.

Загалом цього року зростання економіки відбулося з двох причин. Перша – низька порівняльна база – минулого року відбулося масштабне падіння, на тлі якого навіть часткове відновлення здаватиметься істотним зростанням. Друга – українці поступово адаптуються до ситуації повномасштабної війни.

Водночас повноцінне відновлення економіки неможливе без розв’язання проблем із морським експортом товарів.

Крім того, війна на території країни, постійний обстріл інфраструктури, проблеми з електроенергією також зупиняють відновлення.

Відсутність перебоїв з електроенергією, а також подальше налагодження шляхів постачання через західні кордони сприяє розвитку економіки У результаті пожвавилися різні види економічної діяльності: металургія, тваринництво, харчова промисловість.

Також зростає внутрішній попит. Українці почали витрачати більше коштів на товари та послуги. На це, зокрема, вплинуло поліпшення споживчих настроїв на тлі відновлення економіки та певне покращення фінансового стану домогосподарств.

Через все це НБУ переглянув прогноз зростання реального ВВП за результатами поточного року від 2% до 2,9%. У наступні роки зростання економіки пришвидшиться до 3,5-6,8%. Однак, якщо активна фаза війни триватиме довше, ніж передбачено основним припущенням (середина 2024 року), економіка, ймовірно, зростатиме повільніше.