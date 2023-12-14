Развязанная Кремлем преступная война против Украины создала серьезные проблемы для экономики страны-агрессорки из-за мощных западных санкций и постоянного роста расходов на дальнейшую вооруженную агрессию.

Что известно о ключевых проблемах экономики РФ

Журналисты издания со ссылкой на черновик аналитической справки главного экономиста департамента по санкциям США Рейчел Лингаас отмечают, что развязанная Кремлем преступная война против Украины вызвала стремительный рост потребительских цен в России и заставила кремлевского диктатора и военного преступника Владимира Путина тратить финансирование дальнейшей агрессии против Украины.

Среди ключевых экономических проблем страны-агрессоры также девальвация рубля, неконтролируемая инфляция и острая нехватка специалистов на рынке труда.

По прогнозам аналитиков, российская экономика имела бы рост более чем на 5%, если бы кремлевский диктатор Путин не начал войны против Украины.

В минфине РФ оценили расходы на оборону более чем в 100 млрд долларов, что составляет почти треть общих запланированных расходов бюджета в 2023 году.

Огромные расходы происходят в то же время, когда Кремль приостановил некоторые запланированные повышения зарплат в государственном секторе, несмотря на инфляцию в 7,5%, что гораздо выше целевого показателя центрального банка в 4%.

Однако в материале издания отмечается, что России удается успешно обходить введенный западными странами ценовой лимит на продажу нефти.

Что известно о главной потере РФ на фоне войны против Украины

Аналитики Минфина США подчеркивают, что введенные ограничения в сочетании с эмбарго ЕС на покупку российской нефти "помогли снизить экспортные поступления России, заставив российских экспортеров делать значительные скидки там, где эмбарго снизило спрос".

Также западные санкции заставили Москву прибегнуть к "ценной перестройке своих цепей поставок для импорта заменителей более низкого качества".

Кремль утверждает, что в текущем году ВВП России вырос на 3,5%, но это в значительной степени является результатом бюджетных вливаний в военно-промышленный сектор, который поглощает экономические ресурсы, искажая экономическую статистику, говорят аналитики.

Недавнее повышение заработной платы в России в основном объясняется выплатами, связанными с войной, и высокими зарплатами в оборонной промышленности. А вот зарплаты остальных россиян до сих пор остаются ниже, чем были до начала гибридной агрессии в 2014 году.

На этом фоне только в 2022 году Россию покинули 668 тыс. человек.