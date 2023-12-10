The Economist назвал главные экономические тренды 2024 года

По убеждению редакции журнала The Economist, в 2024 году мир столкнется с резким увеличением оборонных расходов, а также глобальным внедрением искусственного интеллекта.
Чего ждать с 2024 года на экономической арене
Команда издания выделила 10 глобальных трендов в экономике на следующий год.
В первую очередь речь идет об искусственном интеллекте (ИИ), который смело можно считать настоящей революцией в мире технологий.
Несмотря на то, что нейросети не приносят доходов, это может произойти уже в ближайшем будущем.
Кроме того, The Economist обращает внимание, что Центробанки на фоне медленного роста цен начинают снижать процентную ставку.
Что важно понимать, несмотря на глобальный уровень инфляции в 5%, потребители склонны хранить деньги. Кроме того, высокий спрос на инфраструктуру увеличивает инвестиции в азиатские рынки на 4%.
Также издание отмечает, что все большее количество денег начинают тратить на здравоохранение. Речь идет примерно о 10% мирового ВВП.
Кроме того, указано, что Международный туризм получил рекордную прибыль в размере 1,5 трлн долл. в 2023 году. Примечательно, что люди продолжают активно путешествовать, даже когда геополитическая ситуация в мире стремительно ухудшается.
Война в Украине влияет на будущее мира
Также, по словам журналистов, продолжающаяся российско-украинская война подтолкнет страны в разных уголках мира к более масштабным расходам на оборону.
По мнению издания, в следующем году в центре внимания будет геополитика, напряженные отношения между Вашингтоном и Пекином, а также, конечно, война в Украине.
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