The Economist назвал главные экономические тренды 2024 года

По убеждению редакции журнала The Economist, в 2024 году мир столкнется с резким увеличением оборонных расходов, а также глобальным внедрением искусственного интеллекта.

Чего ждать с 2024 года на экономической арене

Команда издания выделила 10 глобальных трендов в экономике на следующий год.

В первую очередь речь идет об искусственном интеллекте (ИИ), который смело можно считать настоящей революцией в мире технологий.

Несмотря на то, что нейросети не приносят доходов, это может произойти уже в ближайшем будущем.

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Кроме того, The Economist обращает внимание, что Центробанки на фоне медленного роста цен начинают снижать процентную ставку.

Что важно понимать, несмотря на глобальный уровень инфляции в 5%, потребители склонны хранить деньги. Кроме того, высокий спрос на инфраструктуру увеличивает инвестиции в азиатские рынки на 4%.

Усилия по замедлению изменений климата поднимают потребление возобновляемых источников энергии на 11% к новому максимуму, при этом невозобновляемое топливо все еще обеспечивает 4/5 всей отрасли. Растет также рынок электромобилей, в частности благодаря государственной поддержке. Сегодня 1 из 4 производимых автомобилей будет ездить на электричестве. Поделиться

Также издание отмечает, что все большее количество денег начинают тратить на здравоохранение. Речь идет примерно о 10% мирового ВВП.

Кроме того, указано, что Международный туризм получил рекордную прибыль в размере 1,5 трлн долл. в 2023 году. Примечательно, что люди продолжают активно путешествовать, даже когда геополитическая ситуация в мире стремительно ухудшается.

Из-за практики работы из дома 20% американских офисов пустуют. В меньшей степени это касается ЕС, где этот показатель находится на отметке около 8%. Рост также фиксирует рекламная отрасль, в ожидании президентских выборов в США и летних Олимпийских игр в Париже. Поделиться

Война в Украине влияет на будущее мира

Также, по словам журналистов, продолжающаяся российско-украинская война подтолкнет страны в разных уголках мира к более масштабным расходам на оборону.

По мнению издания, в следующем году в центре внимания будет геополитика, напряженные отношения между Вашингтоном и Пекином, а также, конечно, война в Украине.