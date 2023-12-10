The Economist назвав головні економічні тренди 2024 року

На переконання редакція журналу The Economist, у 2024 році світ зіткнеться з різким збільшенням оборонних витрат, а також глобальним впровадженням штучного інтелекту.
Чого очікувати від 2024 року на економічній арені
Команда видання виокремила 10 глобальних трендів в економіці на наступний рік.
Насамперед йдеться про штучний інтелект (ШІ), який сміливо можливо вважати справжньою революцією у світі технологій.
Попри те, що нейромережі не приносять прибутків, це може статися уже в найближчому майбутньому.
Окрім того, The Economist звертає увагу на те, що Центробанки та тлі повільного росту цін починають знижувати відсоткову ставку.
Що важливо розуміти, попри глобальний рівень інфляції у 5%, споживачі схильні зберігати гроші. Крім того, високий попит на інфраструктуру збільшує інвестиції в Азійські ринки на 4%.
Також видання зазначає, що дедалі більше коштів починають витрачати на охорону здоровʼя. Йдеться приблизно про 10% світового ВВП.
Окрім того, наголошується, що Міжнародний туризм мав рекордні прибутки у розмірі 1,5 трлн дол у 2023 році. Примітно, що люди продовжують активно подорожувати навіть тоді, коли геополітична ситуація у світі стрімко погіршується.
Війна в Україні впливає на майбутнє світу
Також, за словами журналістів, триваюча російсько-українська війна підштовхне країни у різних куточках світу до більш масштабних витрат на оборону.
На переконання видання, наступного року у центрі уваги буде геополітика, напружені відносини між Вашингтоном та Пекіном, а також, звичайно, війна в Україні.
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