The Economist назвав головні економічні тренди 2024 року

На переконання редакція журналу The Economist, у 2024 році світ зіткнеться з різким збільшенням оборонних витрат, а також глобальним впровадженням штучного інтелекту.

Чого очікувати від 2024 року на економічній арені

Команда видання виокремила 10 глобальних трендів в економіці на наступний рік.

Насамперед йдеться про штучний інтелект (ШІ), який сміливо можливо вважати справжньою революцією у світі технологій.

Попри те, що нейромережі не приносять прибутків, це може статися уже в найближчому майбутньому.

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Окрім того, The Economist звертає увагу на те, що Центробанки та тлі повільного росту цін починають знижувати відсоткову ставку.

Що важливо розуміти, попри глобальний рівень інфляції у 5%, споживачі схильні зберігати гроші. Крім того, високий попит на інфраструктуру збільшує інвестиції в Азійські ринки на 4%.

Зусилля зі сповільнення змін клімату підіймають споживання відновлюваних джерел енергії на 11% до нового максимуму, при цьому невідновлюване паливо все ще забезпечує 4/5 усієї галузі. Зростає також ринок електромобілів, зокрема, завдяки державній підтримці. Сьогодні 1 з 4 вироблених автомобілів їздитиме на електриці. Поширити

Також видання зазначає, що дедалі більше коштів починають витрачати на охорону здоровʼя. Йдеться приблизно про 10% світового ВВП.

Окрім того, наголошується, що Міжнародний туризм мав рекордні прибутки у розмірі 1,5 трлн дол у 2023 році. Примітно, що люди продовжують активно подорожувати навіть тоді, коли геополітична ситуація у світі стрімко погіршується.

Через практику роботи із дому 20% американських офісів пустують. Меншою мірою це стосується ЄС, де цей показник перебуває на позначці близько 8%. Зріст також фіксує рекламна галузь, в очікуванні президентських виборів у США, та літніх Олімпійських ігор у Парижі. Поширити

Війна в Україні впливає на майбутнє світу

Також, за словами журналістів, триваюча російсько-українська війна підштовхне країни у різних куточках світу до більш масштабних витрат на оборону.

На переконання видання, наступного року у центрі уваги буде геополітика, напружені відносини між Вашингтоном та Пекіном, а також, звичайно, війна в Україні.