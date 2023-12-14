Економіка РФ зіткнулась із серйозними проблемами через війну проти України — Financial Times

Розв'язана Кремлем злочинна війна проти України створила серйьозні проблеми для економіки країни-агресорки через потужні західні санкції та постійне зростання витрат на подальшу збройну агресію.

Що відомо про ключові проблеми економіки РФ

Журналісти видання із посиланням на чернетку аналітичної довідки головного економіста департаменту з питань санкцій США Рейчел Лінгаас зазначають, що розв’язана Кремлем злочинна війна проти України викликала стрімке зростання споживчих цін в Росії та змусила кремлівського диктатора та військового злочинця Володимира Путіна витрачати чи не третину бюджету на фінансування подальшої агресії проти України.

Серед ключових економічних проблем країни-агресорки також девальвація рубля, неконтрольована інфляція та гостра нестача спеціалістів на ринку праці.

За прогнозами аналітиків, російська економіка мала б зростання більше ніж на 5%, якби кремлівський диктатор Путін не розпочав війну проти України.

В мінфіні РФ оцінили витрати на оборону у понад 100 млрд доларів, що складає майже третину загальних запланованих витрат бюджету у 2023 році.

Величезні витрати відбуваються в той самий час, коли Кремль призупинив деякі заплановані підвищення зарплат у державному секторі, незважаючи на інфляцію в 7,5%, що набагато вище цільового показника центрального банку в 4%.

Однак у матеріалі видання зазначається, що Росії вдається успішно обходити введений західними країнами ціновий ліміт на продаж нафти.

Що відомо про головну втрату РФ на тлі війни проти України

Аналітики Мінфіну США підкреслюють, що запроваджені обмеження в поєднанні з ембарго ЄС на купівлю російської нафти "допомогли зменшити експортні надходження Росії, змусивши російських експортерів робити значні знижки там, де ембарго знизило попит".

Також західні санкції змусили Москву вдатися до "коштовної перебудови своїх ланцюгів поставок для імпорту замінників нижчої якості".

Кремль стверджує, що цьогоріч ВВП Росії зріс на 3,5%, але це в значній мірі є результатом бюджетних вливань у військово-промисловий сектор, який поглинає економічні ресурси, спотворюючи економічну статистику, кажуть аналітики.

Нещодавнє підвищення заробітної плати в Росії в основному пояснюється виплатами, пов’язаними з війною, і високими зарплатами в оборонній промисловості. А от зарплати решти росіян досі залишаються нижчими, ніж були до початку гібридної агресії у 2014 році.

На цьому тлі тільки у 2022 році Росію покинули 668 тис осіб.