Російські аналітики звернули увагу на те, що зростання річної інфляції в країні-агресорці побило новий рекорд із початку року, сягнувши 6,99%. Ба більше, протягом останніх днів індекс споживчих цін підскочив на 0,42%.

У РФ заявили про нові проблеми

Згідно з даними інвестиційного проєкту "Локо-Інвест", ціни на продовольство зростають фронтально.

Окрім того, наголошується, що серед непродуктових товарів дорожчають чутливі до курсу.

Попри те, що після запровадження валютного контролю рубль зміг відштовхнутися від "дна", долар і євро, як і раніше, коштують майже на 40% дорожче, ніж на початку року - 91,85 і 98,15 рубля відповідно.

Дані щодо інфляції є "вкрай негативними", - заявляють представники “Альфа-банку”. Поширити

За словами аналітиків, стрімко зростають ціни не лише на харчові продукти, а й на непродовольчі товари.

Ба більше, наголошується, що зоною "інфляційного лиха" в країні-агресорці стали овочеві та фруктові відділи супермаркетів, де зростання цін з початку року вимірюється десятками відсотків.

Влада РФ навіть не намагається приховати те, що відбувається

Що важливо розуміти, про те, що інфляція в Росії в листопаді знову почала різко прискорюватися, підтверджують дані статистики Росстату і Мінекономрозвитку.

Так, до прикладу, з 31 жовтня до 7 листопада, індекс споживчих цін підскочив на 0,42% - стільки ж, скільки за весь листопад минулого року.

Окрім того, вказано, що річна інфляція встановила новий рекорд з лютого - 6,99%".