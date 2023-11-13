В России жалуются на "крайне негативные" тенденции в экономике: что происходит

Российские аналитики обратили внимание на то, что рост годовой инфляции в стране-агрессорке побил новый рекорд с начала года, достигнув 6,99%. Более того, в последние дни индекс потребительских цен подскочил на 0,42%.

В РФ заявили о новых проблемах

Согласно данным инвестиционного проекта "Локо-Инвест", цены на продовольствие растут фронтально.

Кроме того, сообщается, что среди непродовольственных товаров дорожают чувствительные к курсу.

Несмотря на то, что после введения валютного контроля рубль смог оттолкнуться от "дна", доллар и евро по-прежнему стоят почти на 40% дороже, чем в начале года – 91,85 и 98,15 рубля соответственно.

Данные относительно инфляции "крайне негативные", - заявляют представители "Альфа-банка". Поделиться

По словам аналитиков, стремительно растут цены не только на продукты питания, но и на непродовольственные товары.

Более того, сообщается, что зоной "инфляционного бедствия" в стране-агрессорке стали овощные и фруктовые отделы супермаркетов, где рост цен с начала года измеряется десятками процентов.

Власти РФ даже не пытаются скрыть происходящее

Что важно понимать, о том, что инфляция в России в ноябре снова начала резко ускоряться, подтверждают данные статистики Росстата и Минэкономразвития.

Так, к примеру, с 31 октября по 7 ноября, индекс потребительских цен подскочил на 0,42% - столько же, сколько за весь ноябрь прошлого года.

Кроме того, указано, что годовая инфляция установила новый рекорд с февраля – 6,99%”.