Российские аналитики обратили внимание на то, что рост годовой инфляции в стране-агрессорке побил новый рекорд с начала года, достигнув 6,99%. Более того, в последние дни индекс потребительских цен подскочил на 0,42%.
В РФ заявили о новых проблемах
Согласно данным инвестиционного проекта "Локо-Инвест", цены на продовольствие растут фронтально.
Кроме того, сообщается, что среди непродовольственных товаров дорожают чувствительные к курсу.
Несмотря на то, что после введения валютного контроля рубль смог оттолкнуться от "дна", доллар и евро по-прежнему стоят почти на 40% дороже, чем в начале года – 91,85 и 98,15 рубля соответственно.
По словам аналитиков, стремительно растут цены не только на продукты питания, но и на непродовольственные товары.
Более того, сообщается, что зоной "инфляционного бедствия" в стране-агрессорке стали овощные и фруктовые отделы супермаркетов, где рост цен с начала года измеряется десятками процентов.
Власти РФ даже не пытаются скрыть происходящее
Что важно понимать, о том, что инфляция в России в ноябре снова начала резко ускоряться, подтверждают данные статистики Росстата и Минэкономразвития.
Так, к примеру, с 31 октября по 7 ноября, индекс потребительских цен подскочил на 0,42% - столько же, сколько за весь ноябрь прошлого года.
Кроме того, указано, что годовая инфляция установила новый рекорд с февраля – 6,99%”.
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