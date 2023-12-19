Наступний рік для економіки України буде складнішим — Reuters

Економіка України, яка переживає нестачу, може витримати наступні кілька місяців, поки не надійде іноземна допомога, але 2024 рік, безперечно, буде складнішим, ніж цей рік, і Києву доведеться більше покладатися на власні ресурси.

Наступний рік для економіки України буде складнішим

Наступного року Україна сподівається покрити бюджетний дефіцит в 43 мільярди доларів переважно за рахунок іноземної фінансової допомоги, включаючи 18,5 мільярдів євро від Європейського Союзу та понад 8 мільярдів доларів із пакету США. Однак обидва пакети допомоги поки що заблоковані - республіканцями в Конгресі США та Угорщиною в Європейському Союзі, - але врешті-решт вони повинні бути прийняті. При цьому економісти та іноземні дипломати зазначають, що питання про фінансову допомогу США залишається під знаком питання.

Після вторгнення Росії в лютому 2022 року Київ спрямував усі свої доходи на оборону та армію, а витрати на все, від пенсій до соціальних виплат, покривалися десятками мільярдів доларів іноземної допомоги. У 2024 році Києву може не вистачити кількох мільярдів доларів, але дефіцит у 10 мільярдів доларів створить проблеми для макроекономічної стабільності та програми Міжнародного валютного фонду, – заявила головний економіст Dragon Capital Олена Білан.

МВФ, який схвалив новий транш у розмірі 900 мільйонів доларів цього місяця, вимагає від України твердих гарантій фінансування на наступні 12 місяців, тому значне скорочення зовнішнього фінансування може поставити під сумнів його програму.

Старший економіст аналітичного Центру економічної стратегії в Києві Юрій Гайдай зазначає, що уряд України має запас ліквідності на січень і лютий.

Водночас для заповнення діри у бюджету Кабмін може піти на підвищення податків, що у свою чергу буде контрпродуктивно для економіки, або навіть надрукувати гроші, що також матиме серйозні ризики.

Паралельно Україна також має знайти спосіб реструктуризувати близько 20 мільярдів доларів міжнародного боргу наступного року після того, як у серпні 2022 року власники суверенних облігацій погодилися на дворічне заморожування виплат.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що уряд сподівається повністю забезпечити зовнішнє фінансування у 2024 році, але додав, що якщо війна триватиме довше, то «сценарій включатиме необхідність адаптації до нових умов».

Цього року економіка має зрости приблизно на 5% після скорочення майже на третину 2022 року. Інфляція впала до однозначного числа, валютні резерви близькі до історичних максимумів, а іноземна допомога надходила регулярно цього року.

Український бізнес та іноземний бізнес адаптувалися до нових реалій воєнного часу, а деякі навіть анонсували нові виробничі потужності в центральних і західних регіонах, далеко від бойових дій на більш індустріальному сході та півдні. Але, незважаючи на скромні ознаки відновлення цього року, економіка, орієнтована на сировинні товари, все ще менша, ніж була до війни, а ризики та інші обмеження залишаються високими.

При цьому мільйони українців залишаються за кордоном після вторгнення, що спонукає багато компаній скаржитися на нестачу працівників, особливо для висококваліфікованої роботи.

Економіку також гальмують спроби Росії заблокувати Чорне море, хоча український судноплавний маршрут, створений всупереч Москві цього літа, допоміг експорту товарів і може помітно прискорити зростання наступного року, кажуть економісти.

Прогноз щодо війни досі невизначений, а логістика так і залишається порушеною, що впливає на експерт, 60% якого складає продовольство.

Київський інвестиційний дім ICU прогнозує сповільнення зростання до 5,0% у 2024 році після 5,8% цього року, а інфляція, як очікується, прискориться наступного року. Dragon Capital очікує, що ВВП зросте приблизно на 4% у 2024 році після 5,2% цього року. При цьому Київ залишатиметься залежним від іноземного фінансування.

Ми бачимо, що дефіцит (без зовнішньої допомоги та позик) перевищуватиме 10% ВВП принаймні до 2027 року та опуститься нижче 5% лише після 2030 року, - йдеться в аналізі ICU. Поширити

Дефіцит торговельного балансу України зріс до 22,3 мільярда доларів США за перші 10 місяців 2023 року, що є рекордним показником, який показує, як стрімко зростав імпорт, а експорт залишався слабким. Це призвело навіть до того, що міністр економіки Сергій Марченко закликав громадськість скоротити споживання імпортних товарів. За його словами, переведення економіки на воєнний стан означає не лише розвиток військової промисловості, а й розуміння громадськістю ситуації.