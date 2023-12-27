Без допомоги Заходу в Україні можливі затримки пенсій і зарплат — міністерка економіки

Якщо ЄС і США не нададуть Україні обіцяну фінансову допомогу на початку наступного року, то Києву, можливо, доведеться відкласти виплати зарплат держслужбовцям та пенсій.

Україні потрібна фінансова допомога Заходу

Перша віцепрем’єр-міністерка економіки Юлія Свириденко у коментарі Financial Times попередила, що затримка зовнішньої підтримки підштовхне українську економіку до режиму «виживання».

Підтримка партнерів надзвичайно важлива. Нам це потрібно терміново, — сказала Свириденко. Поширити

Міністерка сподівається, що Євросоюз схвалить виділення Україні грошової допомоги в лютому та надасть кошти до кінця березня. Проте, за її словами, цього може виявитися недостатньо.

Справа в тому, що для України в пріоритеті оборона та обслуговування боргу, а це означає, що «є величезний ризик недофінансування окремих соціальних галузей».

Якщо іноземна допомога не надійде, Києву, можливо, доведеться затримати виплату заробітної плати 500 тисячам держслужбовців і 1,4 мільйона вчителів, а також виплати 10 мільйонам пенсіонерів.

Ризики фінансування України

Міністр фінансів України Сергій Марченко вважає, що в січні-лютому є ризики з надходженням фінансування. Україна буде «максимально наближати ті ресурси, які внутрішньо можна наблизити».