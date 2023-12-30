У Конгресі США поки на має згоди щодо допомоги Україні — Politico

У Конгресі США не дійшли компромісу стосовно ухвалення запиту президента Джо Байдена на фінансування подальшої допомоги Україні у розв'язаній Кремлем злочинній війні.
Що відомо про ситуацію із переговорами стосовно допомоги Україні у Конгресі США
За словами керівника переговорної групи від Демократичної партії, сенатора Кріса Мерфі, наразі між конгресменами демократами та республіканцями не має компромісу стосовно схвалення подальшої допомоги Україні в обмін на заходи щодо посилення кордону із Мексикою та внесення змін до міграційного законодавства.
Мерфі додав, що наразі переговори перебувають на етапі підготовки текста угоди.
За його словами, представники Демократичної партії планують укласти угоду після 8 січня, коли з канікул повернуться всі конгресмени.
Він підкреслив, що значна кількість представників Республіканської партії у Палаті представників досі виступає проти подальшої допомоги Україні.
Як Білий дім обходить Конгрес у питанні військової допомоги Ізраїлю
За інформацією журналістів Associated Press, вже вдруге за цей місяць Білий дім в обхід Конгресу схвалив екстрений продаж озброєнь Ізраїлю.
Зокрема, очільник Держдепу США Ентоні Блінкен поінформував Конгрес, що прийняв друге надзвичайне рішення про продаж на суму 147,5 млн доларів США обладнання, включаючи запобіжники, заряди і запали, які необхідні для того, щоб 155-міліметрові снаряди, які Ізраїль вже придбав, функціонували.
Визначення надзвичайної ситуації означає, що закупівля буде здійснена в обхід вимог Конгресу щодо контролю за іноземними військовими продажами.
Такі рішення є рідкісними, але не безпрецедентними, коли адміністрація бачить нагальну потребу в постачанні зброї, не чекаючи схвалення законодавців.
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