У Конгресі США поки на має згоди щодо допомоги Україні — Politico

У Конгресі США не дійшли компромісу стосовно ухвалення запиту президента Джо Байдена на фінансування подальшої допомоги Україні у розв'язаній Кремлем злочинній війні.

Що відомо про ситуацію із переговорами стосовно допомоги Україні у Конгресі США

За словами керівника переговорної групи від Демократичної партії, сенатора Кріса Мерфі, наразі між конгресменами демократами та республіканцями не має компромісу стосовно схвалення подальшої допомоги Україні в обмін на заходи щодо посилення кордону із Мексикою та внесення змін до міграційного законодавства.

Мерфі додав, що наразі переговори перебувають на етапі підготовки текста угоди.

За його словами, представники Демократичної партії планують укласти угоду після 8 січня, коли з канікул повернуться всі конгресмени.

Немає жодної гарантії, що будь-яка можлива пропозиція буде прийнята – особливо з урахуванням того, що в новому році швидко наближаються два терміни державного фінансування. Природа цієї угоди буде настільки складною, що ми не дізнаємося, чи є у нас голоси, поки не повернемо її на наші збори, - пояснив Мерфі. Поширити

Він підкреслив, що значна кількість представників Республіканської партії у Палаті представників досі виступає проти подальшої допомоги Україні.

Я роблю все можливе, але шанси на наш успіх ніколи не були астрономічно високими відтоді, як ці два питання пов'язані одне з одним, - підкреслив політик. Поширити

Як Білий дім обходить Конгрес у питанні військової допомоги Ізраїлю

За інформацією журналістів Associated Press, вже вдруге за цей місяць Білий дім в обхід Конгресу схвалив екстрений продаж озброєнь Ізраїлю.

Зокрема, очільник Держдепу США Ентоні Блінкен поінформував Конгрес, що прийняв друге надзвичайне рішення про продаж на суму 147,5 млн доларів США обладнання, включаючи запобіжники, заряди і запали, які необхідні для того, щоб 155-міліметрові снаряди, які Ізраїль вже придбав, функціонували.

Враховуючи терміновість оборонних потреб Ізраїлю, секретар повідомив Конгрес, що він скористався делегованими повноваженнями і визначив існування надзвичайної ситуації, що потребує негайного схвалення передачі. Сполучені Штати віддані безпеці Ізраїлю, і для національних інтересів США життєво важливо, щоб Ізраїль був здатний захистити себе від загроз, з якими він стикається, - йдеться у заяві Блінкена та представників Держдепу. Поширити

Визначення надзвичайної ситуації означає, що закупівля буде здійснена в обхід вимог Конгресу щодо контролю за іноземними військовими продажами.

Такі рішення є рідкісними, але не безпрецедентними, коли адміністрація бачить нагальну потребу в постачанні зброї, не чекаючи схвалення законодавців.