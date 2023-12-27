США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 250 млн дол. Що до нього увійшло

Новий пакет допомоги включає додаткові засоби протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси, протитанкові засоби та інше обладнання, що допоможе Україні протистояти російській агресії, і буде коштувати до 250 млн дол.

Україна отримає останній у 2023 році пакет військової допомоги від США

Сполучені Штати Америки надали Україні пакет військової допомоги на 250 млн дол.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

Міністерство оборони США оголосило про надання додаткової безпекової допомоги для задоволення критично важливих потреб України у сфері безпеки та оборони. Це оголошення стало п'ятдесят четвертим траншем допомоги, яку адміністрація Байдена надасть Україні з запасів Міністерства оборони, починаючи з серпня 2021 року, – сказано у повідомленні. Поширити

Новий пакет допомоги включає додаткові засоби протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси, протитанкові засоби та інше обладнання, що допоможе Україні протистояти російській агресії.

Новий пакет допомоги містить в собі:

додаткові боєприпаси для національних передових зенітно-ракетних систем (NASAMS);

зенітні ракети Stinger;

компоненти системи ППО;

додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);

артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;

ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);

протитанкові системи Javelin і AT-4;

більше 15 млн патронів до стрілецької зброї;

підривні боєприпаси для прибирання перешкод;

запчастини, медичне обладнання, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

Допомога Україні від США

У Конгресі США не змогли схвалити запит Байдена на виділення понад 100 млрд дол на потреби нацбезпеки до кінця 2023 року. У цьому запиті понад 60 млрд дол передбачено для України.

Головним каменем спотикання стали республіканці, які відмовлялися підтримувати ініціативу. Вони вимагають, щоб Білий дім вніс у свій запит їхні пропозиції щодо посилення безпеки кордонів.

20 грудня стало відомо, що Конгрес пішов на канікули без схвалення запиту Байдена. При цьому коштів, передбачених для допомоги Україні, у США залишилося на один пакет військової допомоги.

Що відомо про переговори у Білому домі

Речниця Білого дому Карін Жан-П’єр заявила, що переговори з Республіканською партією щодо розблокування допомоги Україні рухаються "у правильному напрямку".

Ми відчуваємо, що переговори рухаються у правильному напрямку. Це дуже важливо. Дуже важливо, щоб Конгрес рухався вперед із їхнім доповненням до закону про національну безпеку. Отже, переговори, доповленості, безумовно, триватимуть і надалі. І ми сподіваємось, що це буде швидко. Ми дуже чітко просили республіканців у Конгресі не затягувати з цим, - сказала речниця. Поширити

Жан-Пʼєр також зазначила, що подальша підтримка з боку США є критично важливою для України, зокрема через складну ситуацію на полі бою війни з Росією.

За словами Жан-П’єр, є ще одна допомога на цей місяць, яку зможуть надати Україні. Але наголосила, що агресія Росії не припиняється, тому ще раз попросила Конгрес не затримувати рішення.