США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 250 млн дол. Что в него вошло

Новый пакет помощи включает в себя дополнительные средства противовоздушной обороны, артиллерийские боеприпасы, противотанковые средства и другое оборудование, которое поможет Украине противостоять российской агрессии, и будет стоить до 250 млн долл.

Украина получит последний в 2023 году пакет военной помощи от США

Соединенные Штаты Америки предоставили Украине пакет военной помощи на 250 млн долл.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Министерство обороны США объявило о предоставлении дополнительной безопасности для удовлетворения критически важных потребностей Украины в сфере безопасности и обороны. Это объявление стало пятидесяти четвертым траншем помощи, которую администрация Байдена предоставит Украине из запасов Министерства обороны, начиная с августа 2021 года, – говорится в сообщении. Поделиться

Новый пакет помощи включает в себя дополнительные средства противовоздушной обороны, артиллерийские боеприпасы, противотанковые средства и другое оборудование, которое поможет Украине противостоять российской агрессии.

Новый пакет помощи включает в себя:

дополнительные боеприпасы для национальных передовых зенитно-ракетных систем (NASAMS);

зенитные ракеты Stinger;

компоненты системы ПВО;

дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);

артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;

ракеты трубного пуска с оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW);

противотанковые системы Javelin и AT-4;

более 15 млн патронов к стрелковому оружию;

взрывные боеприпасы для уборки помех;

запчасти, медицинское оборудование, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.

Помощь Украине от США

В Конгрессе США не смогли одобрить запрос Байдена на выделение более 100 млрд долл на нужды нацбезопасности до конца 2023 года. В этом запросе более 60 млрд долл предусмотрено для Украины.

Главным камнем преткновения стали республиканцы, отказывавшиеся поддерживать инициативу. Они требуют, чтобы Белый дом внес в свой запрос их предложения по усилению безопасности границ.

20 декабря стало известно, что Конгресс ушел на каникулы без одобрения запроса Байдена. При этом средств, предусмотренных на помощь Украине, в США осталось на один пакет военной помощи.

Что известно о переговорах в Белом доме

Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что переговоры с Республиканской партией по разблокированию помощи Украине движутся "в правильном направлении".

Мы чувствуем, что переговоры двигаются в правильном направлении. Это очень важно. Очень важно, чтобы Конгресс двигался вперед с их дополнением к закону о национальной безопасности. Следовательно, переговоры, безусловно, будут продолжаться и дальше. И мы надеемся, что это будет скоро. Мы очень четко просили республиканцев в Конгрессе не затягивать с этим, - сказала спикер. Поделиться

Жан-Пьер также отметила, что дальнейшая поддержка со стороны США критически важна для Украины, в частности из-за сложной ситуации на поле боя войны с Россией.

По словам Жан-Пьер, есть еще одна помощь в этом месяце, которую смогут предоставить Украине. Но подчеркнула, что агрессия России не прекращается, потому еще раз попросила Конгресс не задерживать решение.