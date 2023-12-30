Экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН — реакция США

Бывший глава МВД времен Януковича Виталий Захарченко и экс-командир Харьковского беркута Дмитрий Собина выступили во время неформального заседания Совбеза ООН. Это произошло 27 декабря.

Что известно о выступлении в ООН преступников Захарченко и Собины

Как удалось узнать журналистам, Захарченко и Собина в выступлении на мероприятии "10 лет Евромайдана в Украине: шаг в пропасть" повторяли традиционные российские нарративы об "инспирировании Евромайдана со стороны стран запада и США", "госперевороте", "балтийских и грузинских снайперах" и "неонацистах".

Главное управление разведки Украины обращает внимание на то, что это заседание проходило по так называемой "формуле Аррия" — формату неформальных встреч, на котором представители стран могут провести откровенный обмен мнениями.

Что важно понимать, на подобных мероприятиях не действуют жесткие процедурные правила.

К участию в них привлекаются не причастные к дипломатической работе люди.

Как представитель США отреагировал на выступления Захарченко и Собины

По убеждению советника Миссии США при ООН Джейсона Парка, инициированное заседание – это просто новая попытка команды российского диктатора Владимира Путина оправдать свою войну против Украины.

Сегодняшняя встреча – очередная попытка переписать историю сквозь призму обезображенного мировоззрения Кремля. Это напоминание, что Россия предпочитает использовать Совет для распространения дезинформации, - заявил он. Поделиться

Как уже упоминалось ранее, Виталий Захарченко и Дмитрий Собина обвинены в делах по событиям Майдана. Они сбежали из Украины, поэтому производства по ним рассматриваются по специальной "заочной" процедуре.