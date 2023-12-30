Ексміністр МВС Захарченко та беркутівець Собина виступили в ООН — реакція США

Колишній глава МВС часів Януковича Віталій Захарченко та екскомандир Харківського беркуту Дмитро Собина виступили під час неформального засідання Ради безпеки ООН. Це сталося 27 грудня.

Що відомо про виступ в ООН злочинців Захарченка та Собини

Як вдалося дізнатися журналістам, Захарченко та Собина у виступі на заході "10 років Євромайдану в Україні: крок у прірву" повторювали традиційні російські наративи про "інспірування Євромайдану з боку країн заходу та США", "держпереворот", "балтійських та грузинських снайперів" та "неонацистів".

Головне управління розвідки України звертає увагу на те, що це засідання проходило за так званою "формулою Аррія" — формат неформальних зустрічей, на якому представники країн можуть провести відвертий обмін думками.

Що важливо розуміти, на подібних заходах не діють жорсткі процедурні правила.

До участі в них залучаються не дотичні до дипломатичної роботи люди.

Як представник США відреагував на виступи Захарченка та Собини

На переконання радника Місії США при ООН Джейсона Парка, ініційоване засідання - це просто нова спроба команди російського диктатора Володимира Путіна виправдати свою війну проти України .

Сьогоднішня зустріч – чергова спроба переписати історію крізь призму спотвореного світогляду Кремля. Це нагадування, що Росія надає перевагу використанню Ради для поширення дезінформації над підтримкою міжнародного миру та безпеки, - заявив він. Поширити

Як уже згадувалося раніше, Віталій Захарченко та Дмитро Собина обвинувачені у справах по подіях Майдану. Вони втекли з України, тому провадження щодо них розглядаються за спеціальною "заочною" процедурою.