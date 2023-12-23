ООН ухвалила оновлену резолюцію із засудженням дій РФ

Що відомо про оновлену резолюцію від ООН

Документ має назву "Ситуація з правами людини на тимчасово окупованих територіях України, включаючи Автономну Республіку Крим та місто Севастополь", зазначається на урядовому порталі.

На відміну від попередніх, ця резолюція стосується всіх тимчасово окупованих територій. І має вкотре привернути увагу ООН та міжнародної спільноти до злочинів, які вчиняє окупаційна влада на ТОТ, — йдеться у повідомленні. Поширити

Документ засуджує нехтування Росією нормами міжнародного права у сфері прав людини та міжнародного гуманітарного права, незаконне утримання під вартою українців та дискримінація жителів ТОТ.

Генасамблея закликає Росію припинити депортацію українських дітей та надати інформацію про таких дітей відповідальним агентствам ООН і міжнародним організаціям. А також засуджує цілеспрямовані атаки ракетами й БпЛА на цивільну інфраструктуру.

Цією резолюцією Генеральна Асамблея ООН вкотре підтвердила міжнародно визнані кордони України та невизнання будь-яких змін статусу українських територій, включно з результатами будь-яких так званих виборів, — зазначили в Мінреінтеграції. Поширити

Наміри притягнути РФ до відповідальності за воєнні злочини в Україні

Парламентська асамблея НАТО 21 листопада 2022 року визнала Росію державою-терористом, а також підтримала резолюцію, в якій ідеться про створення спеціального трибуналу за фактом агресії Росії. Однак, таке рішення ще має бути підтримано кожною окремою країною на національному рівні.

23 листопада 2022 року Європарламент визнав Росію державою-спонсором тероризму та державою, яка застосовує засоби тероризму.

Відразу після цього Росія завдала чергового масованого удару по інфраструктурі України. Без світла опинилася більша частина країни.

1 грудня 2022 року МЗС Франції повідомило, що Париж почав працювати з міжнародними партнерами, в тому числі з Україною, над пропозицією створити спецтрибунал для розслідування воєнних злочинів Росії.

2 грудня 2022 року Європейська Комісія запропонувала варіанти дій, які забезпечать притягнення Росії до відповідальності за масові звірства й злочини, скоєні під час війни в Україні, зокрема створення спеціального незалежного трибуналу.

5 грудня торік стало відомо, що в ООН поширюють проєкт резолюції про створення спеціального трибуналу на кшталт Нюрнберзького для притягнення російського керівництва до відповідальності за злочини агресії в Україні.

На початку січня МЗС закликало світ підтримати створення спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. При цьому в березні у Лондоні проведуть зустріч щодо розслідування воєнних злочинів в Україні.

19 січня Європейський парламент ухвалив резолюцію щодо створення спеціального трибуналу для переслідування злочину агресії Росії проти України. Текст відповідної резолюції оприлюднений на сайті Європарламенту.