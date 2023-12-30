Підтримка Байденом України впливає на його шанси виграти наступні вибори в США — політолог

Кожен крок президента США Джо Байдена на підтримку України та Ізраїлю знижує його електоральні шанси щодо перемоги на наступних президентських виборах в Америці.

Підтримка Байденом України впливає на його шанси виграти наступні вибори в США

Європа різко посилила свою підтримку України. Найперше, що я можу сказати: законопроєкт про підтримку України ухвалять до 18 січня, тому що 18 січня в Америки закінчується бюджет. Але річ у тому, що кожен крок Байдена на підтримку України знижує його електоральні шанси, так. І, до речі, Ізраїлю також. Це парадоксально, - вважає Піонтковський

Політолог зауважив, що більшість американців підтримує посилення допомоги Україні (61%) та Ізраїлю (приблизно 69%)

Різниця – це саме ті трампісти, які проти України виступають. Втім, річ у тому, що це більшість американського народу. А більшість його партії, ліва частина, категорично проти підтримки Ізраїлю й України, тому що ці люди – вороги США, люди, які переконані, що США винні в якихось злочинах проти пригнобленого людства. Ви ж бачите, яку шалену прохамасівську кампанію розгорнули всі телевізійні канали й газети Сполучених Штатів. І ми бачимо, що по всіх питаннях Джо Байден втрачає підтримку. Це природно, він втрачає підтримку саме тих структур, які забезпечили його перемогу 2020 року (на виборах - ред.), - резюмував експерт. Поширити

Як Білий дім обходить Конгрес у питанні військової допомоги Ізраїлю

За інформацією журналістів Associated Press, вже вдруге за цей місяць Білий дім в обхід Конгресу схвалив екстрений продаж озброєнь Ізраїлю.

Зокрема, очільник Держдепу США Ентоні Блінкен поінформував Конгрес, що прийняв друге надзвичайне рішення про продаж на суму 147,5 млн доларів США обладнання, включаючи запобіжники, заряди і запали, які необхідні для того, щоб 155-міліметрові снаряди, які Ізраїль вже придбав, функціонували.

Враховуючи терміновість оборонних потреб Ізраїлю, секретар повідомив Конгрес, що він скористався делегованими повноваженнями і визначив існування надзвичайної ситуації, що потребує негайного схвалення передачі. Сполучені Штати віддані безпеці Ізраїлю, і для національних інтересів США життєво важливо, щоб Ізраїль був здатний захистити себе від загроз, з якими він стикається, - йдеться у заяві Блінкена та представників Держдепу. Поширити

Визначення надзвичайної ситуації означає, що закупівля буде здійснена в обхід вимог Конгресу щодо контролю за іноземними військовими продажами.

Такі рішення є рідкісними, але не безпрецедентними, коли адміністрація бачить нагальну потребу в постачанні зброї, не чекаючи схвалення законодавців.