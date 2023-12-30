Підтримка Байденом України впливає на його шанси виграти наступні вибори в США — політолог

Кожен крок президента США Джо Байдена на підтримку України та Ізраїлю знижує його електоральні шанси щодо перемоги на наступних президентських виборах в Америці.
Підтримка Байденом України впливає на його шанси виграти наступні вибори в США
Європа різко посилила свою підтримку України. Найперше, що я можу сказати: законопроєкт про підтримку України ухвалять до 18 січня, тому що 18 січня в Америки закінчується бюджет. Але річ у тому, що кожен крок Байдена на підтримку України знижує його електоральні шанси, так. І, до речі, Ізраїлю також. Це парадоксально, - вважає Піонтковський
Політолог зауважив, що більшість американців підтримує посилення допомоги Україні (61%) та Ізраїлю (приблизно 69%)
Як Білий дім обходить Конгрес у питанні військової допомоги Ізраїлю
За інформацією журналістів Associated Press, вже вдруге за цей місяць Білий дім в обхід Конгресу схвалив екстрений продаж озброєнь Ізраїлю.
Зокрема, очільник Держдепу США Ентоні Блінкен поінформував Конгрес, що прийняв друге надзвичайне рішення про продаж на суму 147,5 млн доларів США обладнання, включаючи запобіжники, заряди і запали, які необхідні для того, щоб 155-міліметрові снаряди, які Ізраїль вже придбав, функціонували.
Визначення надзвичайної ситуації означає, що закупівля буде здійснена в обхід вимог Конгресу щодо контролю за іноземними військовими продажами.
Такі рішення є рідкісними, але не безпрецедентними, коли адміністрація бачить нагальну потребу в постачанні зброї, не чекаючи схвалення законодавців.
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