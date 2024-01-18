Байден зустрівся з конгресменами і оцінив шанси на схвалення допомоги Україні

На думку президента США Джо Байдена за результатами зустрічі із представниками Конгресу, більшість американських парламентарів готова підтримати його запит на фінансування допомоги України.

Що Байден каже про переспективи схвалення подальшої допомоги Україні

За словами американського лідера, більшість представників Конгресу готові схвалити його запит на фінансування допомоги України, однак не можна виключати, що цього виявиться недостатньо під час фактичного голосування.

Я вважаю, що більшість членів Конгресу підтримує допомогу Україні. Питання - чи зможе незначна меншість заблокувати її, що було б катастрофою, - зазначає Байден. Поширити

Що відомо про зустріч Байдена із представниками Конгресу

Президент США Джо Байден у середу провів зустріч з лідерами Конгресу США та очільниками профільних комітетів, на якій закликав швидше розблокувати фінансування на подальшу допомогу для України.

Зокрема, він заявив про важливість того, щоб Конгрес швидше схвалив рішення щодо забезпечення України усім необхіднім для опору агресії злочинної армії РФ.

Включно з засобами протиповітряної оборони та артилерією, щоб захищатися від варварського російського вторгнення.

Президент чітко наголосив: триваюча нездатність Конгресу ухвалити рішення ставить під загрозу нацбезпеку США, НАТО і решту вільного світу. Президент закликав Конгрес швидко виділити додаткове фінансування на підтримку України і надіслати сильний сигнал про рішучість США, - йдеться у заяві представників Білого дому. Поширити

Зазначається, що Байден обговорив із конгресменами питання внесення змін до міграційної політики та посилення кордону із Мексикою.

Президент висловив підтримку досягненню двопартійної домовленості у питанні політики щодо кордону і потребі додаткових ресурсів для заходів на кордоні, - підкреслюють у Білому домі. Поширити

Тим часом лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконелл каже, що очікує розгляду двопартійної угоди у Сенаті щодо безпеки південного кордону і фінансування для України наступного тижня, а лідер демократів у Сенаті Чак Шумер заявив, що "вперше оптимістичний" з приводу домовленості.