Байден зустрівся з конгресменами і оцінив шанси на схвалення допомоги Україні

На думку президента США Джо Байдена за результатами зустрічі із представниками Конгресу, більшість американських парламентарів готова підтримати його запит на фінансування допомоги України.
Що Байден каже про переспективи схвалення подальшої допомоги Україні
За словами американського лідера, більшість представників Конгресу готові схвалити його запит на фінансування допомоги України, однак не можна виключати, що цього виявиться недостатньо під час фактичного голосування.
Що відомо про зустріч Байдена із представниками Конгресу
Президент США Джо Байден у середу провів зустріч з лідерами Конгресу США та очільниками профільних комітетів, на якій закликав швидше розблокувати фінансування на подальшу допомогу для України.
Зокрема, він заявив про важливість того, щоб Конгрес швидше схвалив рішення щодо забезпечення України усім необхіднім для опору агресії злочинної армії РФ.
Включно з засобами протиповітряної оборони та артилерією, щоб захищатися від варварського російського вторгнення.
Зазначається, що Байден обговорив із конгресменами питання внесення змін до міграційної політики та посилення кордону із Мексикою.
Тим часом лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконелл каже, що очікує розгляду двопартійної угоди у Сенаті щодо безпеки південного кордону і фінансування для України наступного тижня, а лідер демократів у Сенаті Чак Шумер заявив, що "вперше оптимістичний" з приводу домовленості.
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