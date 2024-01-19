Президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал законопроект о временном бюджете страны. Это позволило отсрочить шатдаун.
Байден подписал временный бюджет США
В то же время отмечается, что для остальных восьми законопроектов об ассигнованиях предусматривается финансирование до 8 марта 2024 года.
Что предшествовало
Несколько месяцев назад президент США Джо Байден попросил Конгресс выделить на нужды национальной безопасности более 100 млрд долларов. Около 60 млрд долларов из этих средств хотели предусмотреть новое финансирование помощи Украине. Однако пакет не поддержал Конгресс.
Против выступили республиканцы. Они требуют, чтобы Белый дом внес в свое предложение более жесткие меры по охране границ от мигрантов.
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