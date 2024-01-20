Байден назвал ориентировочные сроки рассмотрения Конгрессом вопроса помощи Украине

Президент США Джо Байден выразил надежду, что уже на следующей неделе будет достигнута окончательная договоренность в Конгрессе о финансировании военной помощи Украине.
Байден ожидает одобрения Конгрессом финансирования военной помощи Украине
В частности, американский лидер выразил надежду, что соглашение между республиканцами и демократами об изменениях в иммиграционном законодательстве и усилении границы с Мексикой, открывающей путь к рассмотрению вопроса финансирования помощи Украине, будет одобрено уже на следующей неделе.
По информации журналистов, отдельные представители Республиканской партии угрожают снять с должности спикера Палаты представителей Майка Джонсона в случае вынесения на рассмотрение вопроса об усилении границы вместе с пакетом военной помощи Украине.
В то же время Байден признал, что изменения в иммиграционной политике необходимы.
В Белом доме не исключают уменьшение помощи Украине в случае президентства Трампа
Представители Белого дома и руководство НАТО опасаются, что в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США будет значительно сокращена поддержка Украины.
Так, по информации представителя Демократической партии Майка Квигли, ключевой причиной позиции республиканцев по отказу в помощи Украине является нежелание оскорбить Дональда Трампа и его сторонников.
В материале со ссылкой на информацию от представителей западных разведок отмечается, что развязанная Кремлем преступная война против Украины продлится еще не менее 2 лет, а, скорее всего, значительно дольше.
По мнению некоторых западных аналитиков и политиков, война в Украине может занять еще не менее 5 лет.
Именно по этой причине чиновники администрации и законодатели стремились направить финансирование в Украину до того, как срок потенциально истечет в конце 2024 года.
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