Байден назвал ориентировочные сроки рассмотрения Конгрессом вопроса помощи Украине

Президент США Джо Байден выразил надежду, что уже на следующей неделе будет достигнута окончательная договоренность в Конгрессе о финансировании военной помощи Украине.

Байден ожидает одобрения Конгрессом финансирования военной помощи Украине

В частности, американский лидер выразил надежду, что соглашение между республиканцами и демократами об изменениях в иммиграционном законодательстве и усилении границы с Мексикой, открывающей путь к рассмотрению вопроса финансирования помощи Украине, будет одобрено уже на следующей неделе.

Я думаю, что на следующей неделе мы сможем что-то сделать, по крайней мере, в Сенате, и я надеюсь, что это будет двухпартийный пакет. Теперь вопрос к спикеру и республиканцам в Палате представителей, готовы ли они действовать так же? – отметил Байден. Поделиться

По информации журналистов, отдельные представители Республиканской партии угрожают снять с должности спикера Палаты представителей Майка Джонсона в случае вынесения на рассмотрение вопроса об усилении границы вместе с пакетом военной помощи Украине.

В то же время Байден признал, что изменения в иммиграционной политике необходимы.

Я готов решить эту проблему, я действительно готов – масштабные изменения, и я имею в виду это искренне. Я считаю, что нам нужны значительные изменения в политике на границе, в том числе изменения в нашей системе предоставления убежища, – подчеркнул Байден. Поделиться

В Белом доме не исключают уменьшение помощи Украине в случае президентства Трампа

Представители Белого дома и руководство НАТО опасаются, что в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США будет значительно сокращена поддержка Украины.

Так, по информации представителя Демократической партии Майка Квигли, ключевой причиной позиции республиканцев по отказу в помощи Украине является нежелание оскорбить Дональда Трампа и его сторонников.

Основная причина, по которой республиканцы не выступают в поддержку дополнения для Украины, состоит в том, что они не хотят оскорбить кандидата Трампа и его сторонников. Он уже ясно дал понять, что будет делать: война закончится в его первый день, а это значит, что Путин сможет сохранить те границы, которые у него есть, если не больше, – подчеркивает Квигли. Поделиться

В материале со ссылкой на информацию от представителей западных разведок отмечается, что развязанная Кремлем преступная война против Украины продлится еще не менее 2 лет, а, скорее всего, значительно дольше.

По мнению некоторых западных аналитиков и политиков, война в Украине может занять еще не менее 5 лет.

Именно по этой причине чиновники администрации и законодатели стремились направить финансирование в Украину до того, как срок потенциально истечет в конце 2024 года.