Байден назвал ориентировочные сроки рассмотрения Конгрессом вопроса помощи Украине
Категория
Политика
Дата публикации

Байден назвал ориентировочные сроки рассмотрения Конгрессом вопроса помощи Украине

Джо Байден
Читати українською
Источник:  Reuters, CNN

Президент США Джо Байден выразил надежду, что уже на следующей неделе будет достигнута окончательная договоренность в Конгрессе о финансировании военной помощи Украине.

Байден ожидает одобрения Конгрессом финансирования военной помощи Украине

В частности, американский лидер выразил надежду, что соглашение между республиканцами и демократами об изменениях в иммиграционном законодательстве и усилении границы с Мексикой, открывающей путь к рассмотрению вопроса финансирования помощи Украине, будет одобрено уже на следующей неделе.

Я думаю, что на следующей неделе мы сможем что-то сделать, по крайней мере, в Сенате, и я надеюсь, что это будет двухпартийный пакет. Теперь вопрос к спикеру и республиканцам в Палате представителей, готовы ли они действовать так же? – отметил Байден.

По информации журналистов, отдельные представители Республиканской партии угрожают снять с должности спикера Палаты представителей Майка Джонсона в случае вынесения на рассмотрение вопроса об усилении границы вместе с пакетом военной помощи Украине.

В то же время Байден признал, что изменения в иммиграционной политике необходимы.

Я готов решить эту проблему, я действительно готов – масштабные изменения, и я имею в виду это искренне. Я считаю, что нам нужны значительные изменения в политике на границе, в том числе изменения в нашей системе предоставления убежища, – подчеркнул Байден.

В Белом доме не исключают уменьшение помощи Украине в случае президентства Трампа

Представители Белого дома и руководство НАТО опасаются, что в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США будет значительно сокращена поддержка Украины.

Так, по информации представителя Демократической партии Майка Квигли, ключевой причиной позиции республиканцев по отказу в помощи Украине является нежелание оскорбить Дональда Трампа и его сторонников.

Основная причина, по которой республиканцы не выступают в поддержку дополнения для Украины, состоит в том, что они не хотят оскорбить кандидата Трампа и его сторонников. Он уже ясно дал понять, что будет делать: война закончится в его первый день, а это значит, что Путин сможет сохранить те границы, которые у него есть, если не больше, – подчеркивает Квигли.

В материале со ссылкой на информацию от представителей западных разведок отмечается, что развязанная Кремлем преступная война против Украины продлится еще не менее 2 лет, а, скорее всего, значительно дольше.

По мнению некоторых западных аналитиков и политиков, война в Украине может занять еще не менее 5 лет.

Именно по этой причине чиновники администрации и законодатели стремились направить финансирование в Украину до того, как срок потенциально истечет в конце 2024 года.

Кроме неотложной потребности, многие люди, с которыми я общался, думают о том, чтобы получить как можно больше помощи до января 2025 года. Важно не только чтобы деньги были выделены, но и чтобы они были выплачены до выборов, поскольку любые средства на 24 финансовый год, все еще ожидающие использования, могут быть заблокированы Трампом, - объясняет один из американских чиновников.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Байден встретился с конгрессменами и оценил шансы одобрения помощи Украине
Джо Байден
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Шумер анонсировал рассмотрение Конгрессом запроса Байдена на помощь Украине
Чак Шумер
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Байден подписал временный бюджет США
Байден

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.