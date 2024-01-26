У Конгресі США зробили важливий крок до схвалення допомоги Україні

У Конгресі США, попри протидію експрезидента Дональда Трампа та його прихильників, погодили текст угоди щодо посилення заходів на кордоні із Мексикою, що відкриває шлях для схвалення фінансування подальшої допомоги Україні.

Що відомо про наближення Конгресу до схвалення подальшої допомоги Україні

За інформацією журналістів видання, найближчим днями має бути оприлюднений текст угоди.

Пропозиція, яка обговорюється в Конгресі, суттєво змінить імміграційну політику з метою стримування міграції на тлі рекордного потоку людей, які прибувають до південного кордону США. Це включало б значні поступки з боку демократів в обмін на підтримку республіканців у питанні щодо надання військової допомоги Ізраїлю та Україні, - підкреслюють автори матеріалу. Поширити

У публікації попереджається, що провал стосовно угоди щодо подальшого фінансування України з боку США матиме глобальні наслідки.

У Пентагоні попередили, що українські солдати на передовій важкої війни з Росією ризикують залишитися без боєприпасів.

Своєю чергою лідер більшості в Сенаті Чак Шумер заявив, що "майбутнє війни в Україні" і "безпека нашої західної демократії" залежать від досягнення Конгресом згоди.

Що відомо про протидію Трампа угоді щодо допомоги Україні

Наразі, за інформацією журналістів видання The Hill, представники Республіканської партії у Сенаті, які виступають за схвалення фінансування допомоги Україні закликають сторонників експрезидента Дональда Трампа не блокувати цю угоду.

Цього тижня голова Республіканського політичного комітету Сенату Ернст попросив колег, які підтримали експрезидента у чинній кампанії, попросити його утриматися від критики майбутньої угоди, поки законодавці не матимуть змоги ознайомитися з її деталями.

Ернст та інші республіканці занепокоєні тим, що Трамп заблокує законопроєкт, спрямований на допомогу Україні та покращення безпеки кордонів, ще до того, як буде оприлюднено текст угоди.

Сенатори від Республіканської партії Джеймс Лендкфорд та Кевін Крамер заявили, що угоду щодо безпеки кордону з Мексикою, яка передбачає продовження допомоги Україні, потрібно укласти вже зараз.

У той же час сенатор від Республіканської партії Мітт Ромні назвав позицію Трампа стосовно угоди щодо фінансування допомоги України жахливою.

І той факт, що він повідомив сенаторам-республіканцям та конгресменам, що він не хоче, щоб ми вирішували прикордонну проблему, тому що він хоче звинуватити в цьому Байдена, справді жахливий. І хтось балотується на пост президента не для того, щоб спробувати вирішити проблему. Замість того, щоб сказати: Гей, залиш цю проблему. Не вирішуйте це. Дозвольте мені взяти на себе відповідальність за вирішення цієї проблеми пізніше, - зазначає Ромні. Поширити

Трамп відреагував на висловлювання Ромні й сказав, що республіканці повинні "відкинути все, крім ідеальної угоди, навіть якщо це підштовхне країну до тимчасового закриття".