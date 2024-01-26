В Конгрессе США сделали важный шаг к одобрению помощи Украине
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В Конгрессе США сделали важный шаг к одобрению помощи Украине

Конгресс США
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Источник:  The Guardian

В Конгрессе США, несмотря на противодействие экспрезидента Дональда Трампа и его сторонников, согласовали текст соглашения по усилению мер на границе с Мексикой, открывающим путь для одобрения финансирования дальнейшей помощи Украине.

Что известно о приближении Конгресса к одобрению дальнейшей помощи Украине

По информации журналистов издания, в ближайшие дни должен быть обнародован текст соглашения.

Обсуждаемое в Конгрессе предложение существенно изменит иммиграционную политику с целью сдерживания миграции на фоне рекордного потока людей, прибывающих к южной границе США. Это включало бы значительные уступки со стороны демократов в обмен на поддержку республиканцев в вопросе предоставления военной помощи Израилю и Украине, - подчеркивают авторы материала.

В публикации предупреждается, что провал относительно соглашения о дальнейшем финансировании Украины со стороны США будет иметь глобальные последствия.

В Пентагоне предупредили, что украинские солдаты на передовой тяжелой войне с Россией рискуют остаться без боеприпасов.

В свою очередь лидер большинства в Сенате Чак Шумер заявил, что "будущая война в Украине" и "безопасность нашей западной демократии" зависят от достижения Конгрессом согласия.

Что известно о противодействии Трампа соглашению о помощи Украине

По информации журналистов издания The Hill, представители Республиканской партии в Сенате, выступающие за одобрение финансирования помощи Украине призывают приверженцев экспрезидента Дональда Трампа не блокировать это соглашение.

На этой неделе глава Республиканского политического комитета Сената Эрнст попросил коллег, поддержавших экспрезидента в действующей кампании, попросить его воздержаться от критики будущего соглашения, пока законодатели не смогут ознакомиться с его деталями.

Эрнст и другие республиканцы обеспокоены тем, что Трамп заблокирует законопроект, направленный на помощь Украине и улучшение безопасности границ еще до того, как будет обнародован текст соглашения.

Сенаторы от Республиканской партии Джеймс Лендкфорд и Кевин Крамер заявили, что соглашение по безопасности границы с Мексикой, которое предусматривает продление помощи Украине, нужно заключить уже сейчас.

В то же время сенатор от Республиканской партии Митт Ромни назвал позицию Трампа по соглашению о финансировании помощи Украины ужасной.

И тот факт, что он сообщил сенаторам-республиканцам и конгрессменам, что он не хочет, чтобы мы решали пограничную проблему, потому что он хочет обвинить в этом Байдена, действительно ужасен. И кто-то баллотируется на пост президента не для того, чтобы попытаться решить проблему. Вместо того чтобы сказать: Эй, оставь эту проблему. Не решайте этого. Позвольте мне взять на себя ответственность за решение этой проблемы позже, – отмечает Ромни.

Трамп отреагировал на высказывания Ромни и сказал, что республиканцы должны "отвергнуть все, кроме идеального соглашения, даже если это подтолкнет страну к временному закрытию".

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