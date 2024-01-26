США озвучили победную стратегию по Украине

Что известно о плане США для победы Украины в войне

Как сказал президент Байден, мы поможем Украине победить. Итак, это стратегическая цель, - отметил помощник госсекретаря США по Европе и Евразии Джеймс О'Брайен во время выступления в аналитическом центре German Marshall Fund. Поделиться

Он подчеркнул, что достижение этого можно будет благодаря финансовой поддержке Украины со стороны США и европейских партнеров.

О'Брайен напомнил, что страны ЕС в рамках пересмотра бюджета должны одобрить выделение 50 млрд евро помощи Украине.

В частности, представитель Госдепа добавил, что на прошлой неделе во время встречи главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен с секретарем Госдепа США Энтони Блинкеном была подтверждена уверенность, что это решение будет одобрено.

Как ожидается, лидеры ЕС рассмотрят этот вопрос на саммите на следующей неделе.

С нашей стороны есть взлеты и падения, но скажу две вещи. Имеется огромная поддержка Украины в обеих палатах Конгресса. Проблемой остается, когда именно лидеры будут готовы вынести это на голосование. И как помощник госсекретаря США по Европе я бы сказал только, что каждый день люди воюют и погибают, чтобы защитить их и нашу безопасность. И я думаю, сейчас – время для того, чтобы мы могли быть рядом с ними, двигаясь вперед, – отметил О'Брайен. Поделиться

В Пентагоне призывают Конгресс одобрить финансирование помощи Украине

Представитель Минобороны США Сабрина Сингх призвала американских законодателей из обеих партий одобрить запрос президента США на дополнительное финансирование помощи Украине.

Соединенные Штаты не могут предоставлять пакеты пособий с декабря. Поэтому мы будем продолжать призывать Конгресс одобрить запрос как публично, так и приватно на наших заседаниях, - отмечает Сингх. Поделиться

Она подчеркнула, что американские военные озабочены поисками Кремля поддержки развязанной Россией войны против Украины со стороны КНДР и Ирана.

Сингх также выразила обеспокоенность задержками по оказанию военной помощи Украине.