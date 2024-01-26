США озвучили победную стратегию по Украине

В Госдепе США прогнозируют усиление позиций Украины в развязанной Россией преступной войне благодаря совместной мощной помощи западных партнеров.
Что известно о плане США для победы Украины в войне
Он подчеркнул, что достижение этого можно будет благодаря финансовой поддержке Украины со стороны США и европейских партнеров.
О'Брайен напомнил, что страны ЕС в рамках пересмотра бюджета должны одобрить выделение 50 млрд евро помощи Украине.
В частности, представитель Госдепа добавил, что на прошлой неделе во время встречи главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен с секретарем Госдепа США Энтони Блинкеном была подтверждена уверенность, что это решение будет одобрено.
Как ожидается, лидеры ЕС рассмотрят этот вопрос на саммите на следующей неделе.
В Пентагоне призывают Конгресс одобрить финансирование помощи Украине
Представитель Минобороны США Сабрина Сингх призвала американских законодателей из обеих партий одобрить запрос президента США на дополнительное финансирование помощи Украине.
Она подчеркнула, что американские военные озабочены поисками Кремля поддержки развязанной Россией войны против Украины со стороны КНДР и Ирана.
Сингх также выразила обеспокоенность задержками по оказанию военной помощи Украине.
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