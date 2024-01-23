В Сенате США отчаянно пытаются договориться о сохранении помощи Украине — AP

В Сенате США пытаются заручиться максимально широкой поддержкой соглашения об усилении границы с Мексикой и изменений в иммиграционное законодательство ради сохранения дальнейшей поддержки Украины.

Что известно об отчаянных усилиях договориться о сохранении поддержки Украины

По информации журналистов издания, переговоры по границе в Сенате перешли к финальной стадии, которая будет решающей для дальнейшего одобрения запроса президента Джо Байдена на финансирование помощи Украине.

Авторы материала подчеркивают, что ключевая группа переговорщиков в течение двух месяцев работала в закрытом режиме над подготовкой изменений к пограничной и иммиграционной политике США.

Отмечается, что пока конгрессмены из Палаты представителей находятся на каникулах, в Сенате могут ускорить продвижение законопроекта.

Однако, по словам руководителей Республиканской партии, они не рассчитывают на рассмотрение и голосование за законопроект в течение этой недели, поскольку сейчас переговоры сосредоточены на вопросе путей финансирования изменений в пограничную и иммиграционную политику.

Сенаторы-республиканцы хотят продемонстрировать мощную поддержку законопроекта со стороны республиканской партии, чтобы давить на спикера Палаты представителей Майка Джонсона и заставить принять изменения, - отмечается в материале. Поделиться

Кроме этого, авторы материала подчеркивают, что запрос президента Джо Байдена на финансирование дополнительной помощи Украине находится в Конгрессе уже несколько месяцев после требований республиканцев совместить его с вопросом изменений в пограничной и иммиграционной политике.

Президент Джо Байден также четко дал понять, что он готов работать с республиканцами над вопросом безопасности границ.

Мы все в демократической партии серьезно настроены на то, чтобы что-то сделать. Это, безусловно, еще не завершено дело, - подчеркнул лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер. Поделиться

Авторы материала отмечают, что пока остается только узнать, достаточны ли для республиканцев изменения в пограничной политике, которые обсуждались в частном порядке с чиновниками Белого дома с целью получить поддержку республиканцев в Сенате.

В то же время демократы переживают, не повредит ли пограничная политика мигрантам, которые ищут убежища в США.

В публикации отмечается, что группа преимущественно достигла договоренностей об изменениях в политике.

Однако 22 переговорщика работали с ассигнованиями Сената, чтобы определить уровни финансирования программ.

Байден запросил 14 млрд долларов в пакете национальной безопасности для укрепления иммиграционной системы.

Но предложение Сената также предполагает расширение программы, отслеживающей мигрантов посредством электронного наблюдения.

Также речь идет о праве федеральных органов высылать мигрантов на границе при превышении количества нарушений.

Переговоры также были усложнены требованиями республиканцев ограничить возможности исполнительной власти впускать мигрантов посредством исключений из иммиграционного законодательства, называемых гуманитарным условно-досрочным увольнением.

По словам авторов публикации, Конгресс не вносил существенных изменений в иммиграционное и пограничное законодательство в течение десятилетий.

Демократы сетуют на решение республиканцев привязать помощь Украине к изменениям в приграничной политике.

Будущая война в Украине висит на волоске. Безопасность нашей западной демократии висит на волоске, - подчеркнул Шумер. Поделиться

Что говорят в Украине

По словам руководителя прессслужбы Минобороны Украины Иллариона Павлюка по итогам 18 заседания контактной группы по вопросам помощи Украине в формате “Рамштайн”, на повестке дня контактной группы нет сценария прекращения помощи Украине со стороны США.

В повестке дня нет такой опции, что Соединенные Штаты каким-либо образом прекратят поддержку. Обсуждались способы, чтобы в любой ситуации эту поддержку держать на высоком уровне, - подчеркнул Павлюк. Поделиться

Он отметил, что ключевой акцент США и другие западные партнеры делают необходимость увеличения собственного производства вооружений и боеприпасов.

Он добавил, что несколько государств говорили о "больших пакетах финансовой помощи и о намерениях увеличивать эти пакеты".

Павлюк также отметил, что неуместно говорить о каких-то сценариях, что Украина вообще остается без чего-либо.

В то же время, по словам директора Департамента международного оборонного сотрудничества Минобороны полковника Геннадия Коваленко, в рамках контактной группы в формате "Рамштайн" была создана коалиция возможностей для перекрытия политических рисков, которые могут появляться в будущем.

Он подчеркнул, что на этой встрече в формате "Рамштайн" удалось проинформировать западных партнеров Украины о ситуации на фронте и об общей ситуации безопасности, а также говорили о целях и планах российского агрессора, и как Украина будет готовиться к будущим сценариям ведения боевых действий.