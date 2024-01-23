У Сенаті США відчайдушно намагаються домовитись про збереження допомоги Україні — AP

У Сенаті США намагаються заручитись максимально широкою підтримкою щодо угоди про посилення кордону із Мексикою та змін до іміграційного законодавства заради збереження подальшої підтримки України.

Що відомо про відчайдушні зусилля домовитись про збереження підтримки України

За інформацією журналістів видання, наразі переговори щодо кордону у Сенаті перейшли до фінальної стадії, яка буде вирішальною для подальшого схвалення запиту президента Джо Байдена на фінансування допомоги Україні.

Автори матеріалу підкреслюють, що ключова група переговорників протягом двох місяців працювала у закритому режимі над підготовкою змін до прикордонної та імміграційної політики США.

Зазначається, що поки конгресмени з Палати представників перебувають на канікулах, у Сенаті мають змогу прискорити просування законопроєкту.

Однак за словами керівників Республіканської партії, вони не розраховують на розгляд і голосування за законопроєкт протягом цього тижня, оскільки наразі переговори зосереджені на питанні шляхів фінансування змін до прикордонної та імміграційної політики.

Сенатори-республіканці хочуть продемонструвати потужну підтримку законопроекту з боку республіканської партії, щоб чинити тиск на спікера Палати представників Майка Джонсона і змусити прийняти зміни, - зазначається у матеріалі. Поширити

Окрім цього автори матеріалу підкреслюють, що запит президента Джо Байдена на фінансування додаткової допомоги Україні перебуває у Конгресі вже кілька місяців після вимог республіканців поєднати його із питанням змін до прикордонної та імміграційної політики.

Водночас президент Джо Байден також чітко дав зрозуміти, що він готовий працювати з республіканцями над питанням безпеки кордонів.

Ми всі в демократичній партії серйозно налаштовані на те, щоб щось зробити.. Це, безумовно, ще не завершена справа, - підкреслив лідер демократичної більшості у Сенаті Чак Шумер. Поширити

Автори матеріалу зазначають, що наразі залишається лише дізнатись, чи достатніми для республіканців будуть зміни у прикордонній політиці, які обговорювались в приватному порядку із високопосадовцями Білого дому із метою отримати підтримку республіканців у Сенаті.

Водночас демократи переймаються, чи не зашкодить прикордонна політика мігрантам, які шукають притулку в США.

У публікації зазначається, що група переважно досягла домовленостей щодо змін у політиці.

Однак 22 переговорники працювали з асигнуваннями Сенату, щоб визначити рівні фінансування програм.

Байден запросив 14 млрд доларів у пакеті національної безпеки для зміцнення імміграційної системи.

Але пропозиція Сенату також передбачає розширення програми, яка відстежує мігрантів за допомогою електронного спостереження.

Також йдеться про право федеральних органів висилати мігрантів на кордоні при перевищенні кількості порушень.

Переговори також були ускладнені вимогами республіканців обмежити можливості виконавчої влади впускати мігрантів за допомогою винятків з імміграційного законодавства, які називаються гуманітарним умовно-достроковим звільненням.

За словами авторів публікації, Конгрес не вносив суттєвих змін до імміграційного та прикордонного законодавства протягом десятиліть.

Демократи нарікають на рішення республіканців прив'язати допомогу Україні до змін у прикордонній політиці.

Майбутнє війни в Україні висить на волосині. Безпека нашої західної демократії висить на волосині, - наголосив Шумер. Поширити

Що кажуть в Україні

За словами керівника пресслужби Міноборони України Ілларіона Павлюка за підсумками 18 засідання контактної групи з питань допомоги Україні у форматі “Рамштайн”, наразі на порядку денному контактної групи не має сценарію припинення допомоги Україні з боку США.

На порядку денному немає такої опції, що Сполучені Штати якимось чином припинять підтримку. Обговорювались, натомість, способи, щоб у будь-якій ситуації цю підтримку тримати на високому рівні, - підкреслив Павлюк. Поширити

Він зазначив, що ключовий акцент США та інші західні партнери роблять на необхідності збільшення власного виробництва озброєнь та боєприпасів.

Він додав, що кілька держав говорили про "великі пакети фінансової допомоги і про наміри збільшувати ці пакети".

Павлюк також зазначив, що недоречно говорити про якісь сценарії, що Україна взагалі залишається без чогось.

У той же час, за словами директора Департаменту міжнародного оборонного співробітництва Міноборони полковника Геннадія Коваленка, в рамках контактної групи у форматі “Рамштайн” було створено коаліції спроможностей, для перекриття політичних ризиків, які можуть з’являтись у майбутньому.

Він підкреслив, що на цій зустрічі у форматі "Рамштайн" вдалося поінформувати західних партнерів України про ситуацію на фронті і стосовно загальної безпекової ситуації, а також говорили про цілі й плани російського агресора, і як Україна готуватиметься до майбутніх сценаріїв ведення бойових дій.