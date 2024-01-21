Спецпредставниця США назвала ключову умову перемоги України у війні

Спецпредставниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер назвала підтримку Києва з боку Вашингтона ключовою умовою для перемоги у розв'язаній РФ злочинній війні.
Пріцкер наголошує на збереженні підтримки України з боку США для досягнення перемоги у війні
Спецпредставниця підкреслила, що злочинна агресія російського кремлівського режиму та окупаційної армії РФ несе загрозу не тільки для України, а й безпосередньо для США та країн ЄС.
Зокрема, Пріцкер підкреслила, що злочинний режим кремлівського диктатора та військового злочинця Володимира Путіна несе загрозу економічній безпеці та ідеям свободи і демократії, які є головними цінностями західного суспільства.
Чому США та партнери мають збільшити економічну підтримку України
Водночас, на її думку, американська економічна підтримка була такою ж важливою, як і допомога в галузі безпеки.
При цьому вона наголосила, що безпековий та економічний пакет США складають "ядро нашої підтримки України перед обличчям відкритої агресії Росії".
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