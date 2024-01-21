Спецпредставниця США назвала ключову умову перемоги України у війні
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Спецпредставниця США назвала ключову умову перемоги України у війні

Пенні Пріцкер
Джерело:  The Hill

Спецпредставниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер назвала підтримку Києва з боку Вашингтона ключовою умовою для перемоги у розв'язаній РФ злочинній війні.

Пріцкер наголошує на збереженні підтримки України з боку США для досягнення перемоги у війні

Спецпредставниця підкреслила, що злочинна агресія російського кремлівського режиму та окупаційної армії РФ несе загрозу не тільки для України, а й безпосередньо для США та країн ЄС.

Зокрема, Пріцкер підкреслила, що злочинний режим кремлівського диктатора та військового злочинця Володимира Путіна несе загрозу економічній безпеці та ідеям свободи і демократії, які є головними цінностями західного суспільства.

За допомогою Америки, разом із понад 50 союзниками та партнерами по всьому світу, відважні воїни України витримали натиск Росії, повернули собі понад 50 відсотків території, захопленої Росією, і значно погіршили військовий потенціал Москви. Наша підтримка безпеки озброїла українців для захисту своєї землі та Європи, одночасно модернізуючи нашу оборонно-промислову базу вдома, роблячи нас більш підготовленими до будь-яких подій, - наголошує американський дипломат.

Чому США та партнери мають збільшити економічну підтримку України

Водночас, на її думку, американська економічна підтримка була такою ж важливою, як і допомога в галузі безпеки.

Економічна стійкість є основним принципом військових зусиль України. Безпека та економіка України утворюють подвійну спіраль, незгладимо переплетену в зусиллях країни перемогти Путіна, - зазначила Пріцкер.

При цьому вона наголосила, що безпековий та економічний пакет США складають "ядро нашої підтримки України перед обличчям відкритої агресії Росії".

Якщо ми діятимемо зараз, цей пакет дасть повідомлення друзям і ворогам про американське лідерство, силу та рішучість, коли справа стосується перемоги України у цій війні та її майбутнього як вільної, незалежної, демократичної, економічно процвітаючої країни, інтегрованої в Євросоюз та НАТО, - наголосила спецпредставниця США по Україні.

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