Представники України та США провели першу спільну інспекцію зброї, наданої американськими партнерами.
Україна та США провели першу спільну інспекцію переданої американської зброї
Зазначається, що перевірку проводили в одній з військових частин.
Зокрема, інспектори перевірили три основні позиції:
• серійні номери
• технічний стан
• умови належного зберігання (безпека та охорона)
Чому звільнення Криму є ключем для перемоги України у війні
У коментарі журналістам видання Sestry він підкреслив, що для деокупації анексованого РФ півострову Україні потрібна високоточна, далекобійна зброя, здатна влучити на яку завгодно відстань.
За його словами, ще одним ключовим елементом стратегії деокупації Криму буде повна ізоляція півострова з боку українських військових.
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