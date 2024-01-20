Україна та США провели першу спільну інспекцію переданої американської зброї
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Світ
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Україна та США провели першу спільну інспекцію переданої американської зброї

Міноборони України
сша

Представники України та США провели першу спільну інспекцію зброї, наданої американськими партнерами. 

Україна та США провели першу спільну інспекцію переданої американської зброї

Зазначається, що перевірку проводили в одній з військових частин.

Зокрема,  інспектори перевірили три основні позиції:
• серійні номери
• технічний стан
• умови належного зберігання (безпека та охорона)

Наразі триває обробка інформації. Під час спільної роботи зауважень з боку представників США не було. Спільні інспекції щодо кінцевого використання наданої партнерами зброї триватимуть,- додали в Міноборони.

Чому звільнення Криму є ключем для перемоги України у війні

Це те, що ми називаємо "вирішальна територія". І той, хто контролює Крим, на мою думку, виграє цю війну. Я не думаю, що найближчим часом відбудеться наземна наступальна операція на півострів, але так чи інакше, це вже застарілий спосіб мислення. Я маю на увазі, що важливо спочатку зробити Крим непридатним для російських військ, — зазначає Годжес.

У коментарі журналістам видання Sestry він підкреслив, що для деокупації анексованого РФ півострову Україні потрібна високоточна, далекобійна зброя, здатна влучити на яку завгодно відстань.

У кожен російський корабель, кожен російський літак, кожен штаб, кожен пусковий ракетний майданчик, кожну військово-повітряну базу. Відтак це зробить Крим непридатним для використання Росією, — пояснює американський генерал у відставці.

За його словами, ще одним ключовим елементом стратегії деокупації Криму буде повна ізоляція півострова з боку українських військових.

Перший — незаконно зведений Керченський міст. А другий — це так званий сухопутний коридор, який пролягає від Ростова вздовж Азовського узбережжя через Маріуполь і Бердянськ до Криму. І я думаю, що можна перерізати обидва ці шляхи. Точним вогнем з великої відстані, — наголошує Ходжес.

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