Україна та США провели першу спільну інспекцію переданої американської зброї

Це те, що ми називаємо "вирішальна територія". І той, хто контролює Крим, на мою думку, виграє цю війну. Я не думаю, що найближчим часом відбудеться наземна наступальна операція на півострів, але так чи інакше, це вже застарілий спосіб мислення. Я маю на увазі, що важливо спочатку зробити Крим непридатним для російських військ, — зазначає Годжес.