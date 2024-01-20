Украина и США провели первую совместную инспекцию переданного американского оружия
Категория
Мир
Дата публикации

Украина и США провели первую совместную инспекцию переданного американского оружия

Минобороны Украины
сша
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Представители Украины и США провели первую совместную инспекцию оружия, предоставленного американскими партнерами.

Украина и США провели первую совместную инспекцию переданного американского оружия

Отмечается, что проверка проводилась в одной из воинских частей.

В частности, инспекторы проверили три основных позиции:
• серийные номера
• техническое состояние
• условия надлежащего хранения (безопасность и охрана)

В настоящее время идет обработка информации. В ходе совместной работы замечаний со стороны представителей США не было. Совместные инспекции по конечному использованию предоставленного партнерами оружия будут продолжаться, — добавили в Минобороны. Почему увольнение Крыма является ключом для победы Украины в войне

Это то, что мы называем "решающей территорией". И тот, кто контролирует Крым, на мой взгляд, выиграет эту войну. Я не думаю, что в ближайшее время состоится наземная наступательная операция на полуостров, но так или иначе это уже устаревший образ мышления. Я имею в виду, что важно сначала сделать Крым непригодным для российских войск, — отмечает Годжес.

В комментарии журналистам издания Sestry он подчеркнул, что для деоккупации аннексированного РФ полуострова Украине нужно высокоточное, дальнобойное оружие, способное попасть на любое расстояние.

В каждый российский корабль, каждый российский самолет, каждый штаб, каждая пусковая ракетная площадка, каждая военно-воздушная база. Следовательно, это сделает Крым непригодным для использования Россией, — объясняет американский генерал в отставке.

По его словам, еще одним ключевым элементом стратегии деоккупации Крыма станет полная изоляция полуострова со стороны украинских военных.

Первый — незаконно возведенный Керченский мост. А второй — это так называемый сухопутный коридор, пролегающий от Ростова вдоль Азовского побережья через Мариуполь и Бердянск в Крым. И я думаю, что можно перерезать оба этих пути. Точным огнем с большого расстояния, — отмечает Ходжес.

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