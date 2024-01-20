Представители Украины и США провели первую совместную инспекцию оружия, предоставленного американскими партнерами.
Украина и США провели первую совместную инспекцию переданного американского оружия
Отмечается, что проверка проводилась в одной из воинских частей.
В частности, инспекторы проверили три основных позиции:
• серийные номера
• техническое состояние
• условия надлежащего хранения (безопасность и охрана)
В комментарии журналистам издания Sestry он подчеркнул, что для деоккупации аннексированного РФ полуострова Украине нужно высокоточное, дальнобойное оружие, способное попасть на любое расстояние.
По его словам, еще одним ключевым элементом стратегии деоккупации Крыма станет полная изоляция полуострова со стороны украинских военных.
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