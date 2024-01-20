Украина и США провели первую совместную инспекцию переданного американского оружия

Отмечается, что проверка проводилась в одной из воинских частей.

В частности, инспекторы проверили три основных позиции:

• серийные номера

• техническое состояние

• условия надлежащего хранения (безопасность и охрана)

В настоящее время идет обработка информации. В ходе совместной работы замечаний со стороны представителей США не было. Совместные инспекции по конечному использованию предоставленного партнерами оружия будут продолжаться, — добавили в Минобороны. Почему увольнение Крыма является ключом для победы Украины в войне Поделиться

Это то, что мы называем "решающей территорией". И тот, кто контролирует Крым, на мой взгляд, выиграет эту войну. Я не думаю, что в ближайшее время состоится наземная наступательная операция на полуостров, но так или иначе это уже устаревший образ мышления. Я имею в виду, что важно сначала сделать Крым непригодным для российских войск, — отмечает Годжес. Поделиться

В комментарии журналистам издания Sestry он подчеркнул, что для деоккупации аннексированного РФ полуострова Украине нужно высокоточное, дальнобойное оружие, способное попасть на любое расстояние.

В каждый российский корабль, каждый российский самолет, каждый штаб, каждая пусковая ракетная площадка, каждая военно-воздушная база. Следовательно, это сделает Крым непригодным для использования Россией, — объясняет американский генерал в отставке. Поделиться

По его словам, еще одним ключевым элементом стратегии деоккупации Крыма станет полная изоляция полуострова со стороны украинских военных.