Любая помощь Украине идет на пользу европейской безопасности — МИД Чехии

Военная, гуманитарная, финансовая, политическая или моральная помощь Украине также на пользу и европейской безопасности, считает руководитель МИД Чехии Ян Липавский. Ведь в Украине ЕС сдерживает имперскую экспансию России, которая может осуществить агрессию как на центральноевропейский регион, так и на страны Балтии.
Помощь Украине является вкладом в безопасность ЕС
По словам министра иностранных дел Чехии Яна Липавского, помощь Украине – военная, гуманитарная, финансовая, политическая или моральная – также на пользу и европейской безопасности.
Об этом он сообщил в интервью ČTK.
Глава МИД указал, что усталость от войны, о которой часто говорят, проявляется по-разному, поэтому считает важным объяснять общественности необходимость поддержки Украины.
Липавский заявил, что главный вызов для Праги состоит в том, чтобы держать Россию как можно дальше от чешских границ и продолжать поддержку Украины.
Министр также заявил, что Украина и Молдова демонстрируют высокую мотивацию и усилия для приближения к ЕС, и Прага должна помочь им в этом.
Украина воюет за будущее Европы
Ранее финский министр обороны Антти Хякканен в рождественском приветствии к миротворческим силам упомянул о полномасштабном вторжении России в Украину, где Киев, по его словам, ведет войну за будущее Европы.
Топ-дипломат ЕС Жозеп Боррель уже обратил внимание на угрозу победы России против Украины для проекта Европейского Союза.
Он также призвал к более активной поддержке Украины, учитывая, что российский президент Владимир Путин не настроен прекращать полномасштабную агрессию в ближайшее время.
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