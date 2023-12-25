Любая помощь Украине идет на пользу европейской безопасности — МИД Чехии

Военная, гуманитарная, финансовая, политическая или моральная помощь Украине также на пользу и европейской безопасности, считает руководитель МИД Чехии Ян Липавский. Ведь в Украине ЕС сдерживает имперскую экспансию России, которая может осуществить агрессию как на центральноевропейский регион, так и на страны Балтии.

Помощь Украине является вкладом в безопасность ЕС

По словам министра иностранных дел Чехии Яна Липавского, помощь Украине – военная, гуманитарная, финансовая, политическая или моральная – также на пользу и европейской безопасности.

Об этом он сообщил в интервью ČTK.

Мы должны помнить, что в Украине мы сдерживаем имперскую экспансию России, которая также затачивает зубы на центральноевропейский регион, на страны Балтии. Поделиться

Глава МИД указал, что усталость от войны, о которой часто говорят, проявляется по-разному, поэтому считает важным объяснять общественности необходимость поддержки Украины.

Однако если это правда, что мы устали от собственной безопасности, то мы теряем нашу свободу и суверенитет, – сказал министр. Поделиться

Липавский заявил, что главный вызов для Праги состоит в том, чтобы держать Россию как можно дальше от чешских границ и продолжать поддержку Украины.

Если Украина упадет, мы столкнемся с Россией поближе – буквально на границах Евросоюза, очень близко к Чехии, и мы не должны этого допустить. Поделиться

Я регулярно говорю всем в Европе, что наш главный вызов – держать РФ как можно дальше от наших границ. На это должна быть направлена наша политика. Дебаты проходят непросто, но мы видим, что в конце концов европейские страны способны прийти к согласию, – отметил Липавский. Поделиться

Министр также заявил, что Украина и Молдова демонстрируют высокую мотивацию и усилия для приближения к ЕС, и Прага должна помочь им в этом.

Наша помощь не мотивирована чистым альтруизмом и тем, что это хорошо. В наших собственных интересах помочь этим странам приблизиться к нам как можно ближе, потому что империалистическая политика Москвы снова скрежещет на них зубами, – добавил Липавский. Поделиться

Украина воюет за будущее Европы

Ранее финский министр обороны Антти Хякканен в рождественском приветствии к миротворческим силам упомянул о полномасштабном вторжении России в Украину, где Киев, по его словам, ведет войну за будущее Европы.

Топ-дипломат ЕС Жозеп Боррель уже обратил внимание на угрозу победы России против Украины для проекта Европейского Союза.

Он также призвал к более активной поддержке Украины, учитывая, что российский президент Владимир Путин не настроен прекращать полномасштабную агрессию в ближайшее время.