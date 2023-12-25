Глава МИнобороны Финляндии сделал прогноз относительно сроков завершения войны в Украине

По мнению главы Минобороны Финляндии Антти Гяккянена, развязанная Кремлем преступная война против Украины может продолжаться длительное время.

Что глава Минобороны Финляндии говорит о сроках завершения войны в Украине

По мнению главы Минобороны Финляндии, быстрого решения развязанной Кремлем войны против Украины ожидать не стоит.

По его словам, в Украине решается будущее Европы.

Силовая политика России создала чувство незащищенности и неуверенности в Европе и, косвенно, во всем мире. Мы получили болезненное доказательство того, что большее государство видит свое право вмешиваться в выбор своего младшего соседа и готово использовать военную силу для достижения своих целей, - подчеркнул Гяккянен. Поделиться

Что известно о ситуации в районе Авдеевки

По информации руководителя Авдеевской МВА Виталия Барабаша, российская оккупационная армия продолжает непрерывные попытки штурмов в районе города.

Барабаш отметил, что оккупанты ежесуточно проводят в районе Авдеевки десятки штурмов и пытаются найти лазейки в обороне украинских военных с помощью ДРГ.

Глава МВА подчеркнул, что украинские военные героически отражают все вражеские атаки и контратакуют в ответ.

Действительно, они не оставляют попыток взять город. Для реализации своих планов бросают новые силы как техники, так и личного состава, - подчеркнул Барабаш. Поделиться

Глава Авдеевской МВА убежден, что активизация российских окупантов обусловлена именно политическим приказом, ведь захват города не имеет оперативно-тактического значения.