Глава МИнобороны Финляндии сделал прогноз относительно сроков завершения войны в Украине

По мнению главы Минобороны Финляндии Антти Гяккянена, развязанная Кремлем преступная война против Украины может продолжаться длительное время.
Что глава Минобороны Финляндии говорит о сроках завершения войны в Украине
По мнению главы Минобороны Финляндии, быстрого решения развязанной Кремлем войны против Украины ожидать не стоит.
По его словам, в Украине решается будущее Европы.
Что известно о ситуации в районе Авдеевки
По информации руководителя Авдеевской МВА Виталия Барабаша, российская оккупационная армия продолжает непрерывные попытки штурмов в районе города.
Барабаш отметил, что оккупанты ежесуточно проводят в районе Авдеевки десятки штурмов и пытаются найти лазейки в обороне украинских военных с помощью ДРГ.
Глава МВА подчеркнул, что украинские военные героически отражают все вражеские атаки и контратакуют в ответ.
Глава Авдеевской МВА убежден, что активизация российских окупантов обусловлена именно политическим приказом, ведь захват города не имеет оперативно-тактического значения.
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